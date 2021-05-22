Özışık kardeşlerin ofisinde arama

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Hadi Özışık ve Süleyman Özışık’ın sahibi olduğu İnternethaber'in Ataşehir'deki adresinde arama yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda İçişleri Bakanı Soylu'nun şikayet dilekçesi hatırlatılarak organize suç örgütü soruşturması kapsamında aranan Sedat Peker'in yayınladığı videolarda Hadi Özışık ile görüntülü konuşmasına atıfla "Şüpheliler Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'ın firari şüpheli Sedat Peker'e örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardımda bulundukları, müştekiye yönelik hakaret ve iftira suçlarını işledikleri hususlarının iddia edildiği" ifadeleri yer aldı.

Başsavcılığın bu talimati üzerine yapılan arama sonucunda Özışık kardeşlerin telefonlarına ve dijital materyale el konuldu. İş yerindeki aramada suç unsuruna rastlanmadığı öğrenildi.