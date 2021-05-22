Özışık kardeşlerin ofisinde arama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Özışık kardeşlerin ofisinde arama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada, Hadi ve Süleyman Özışık'ın sahibi olduğu internet sitesinin ofisinde arama yapıldı.

Özışık kardeşlerin ofisinde arama
HABERTURK.COM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Hadi Özışık ve Süleyman Özışık’ın sahibi olduğu İnternethaber'in Ataşehir'deki adresinde arama yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda İçişleri Bakanı Soylu'nun şikayet dilekçesi hatırlatılarak organize suç örgütü soruşturması kapsamında aranan Sedat Peker'in yayınladığı videolarda Hadi Özışık ile görüntülü konuşmasına atıfla "Şüpheliler Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'ın firari şüpheli Sedat Peker'e örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardımda bulundukları, müştekiye yönelik hakaret ve iftira suçlarını işledikleri hususlarının iddia edildiği" ifadeleri yer aldı.

Başsavcılığın bu talimati üzerine yapılan arama sonucunda Özışık kardeşlerin telefonlarına ve dijital materyale el konuldu. İş yerindeki aramada suç unsuruna rastlanmadığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Yargıda kararname heyecanı! - HABERLER
GÜNDEMYargıda kararname heyecanı!
Düğünler ne zaman başlıyor? 2021 Düğün, nişan, kına yasak mı? Düğün salonları ne zaman açılacak?
GÜNDEMDüğün salonları ne zaman açılacak?
KAN DONDURAN OLAY! Son dakika: Kadına şiddet kameraya yansıdı! - VİDEO HABER
GÜNDEMKadına şiddet kameraya yansıdı! Dakikalarca darp ...
Yargı reformu kapsamında hazırlanan kanun teklifiyle yeni düzenlemeler hayata geçirilecek
GÜNDEMYargı reformu kapsamında yeni düzenlemeler
Baba ve oğlu akraba kurşunuyla can verdi - Haberler
GÜNDEMBaba ve oğlu akraba kurşunuyla can verdi
MEB duyurdu! Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
GÜNDEMOkullar ne zaman açılacak?
Gri Liste'ye bir çizik daha! - Haberler
GÜNDEMGri Liste'ye bir çizik daha!
Şehirler arası seyahat yasak mı? Özel araçla ve otobüsle hafta sonu seyahat yasağı var mı?
GÜNDEMHafta sonu seyahat yasağı var mı?
KATLİAM! Son dakika: Arazi kavgası kanlı bitti! Ölüler ve yaralılar var
GÜNDEMÖlüler ve yaralılar var! Arazi kavgası katliamı!
AÖL sınav tarihleri 2021! Açık Lise kayıt yenileme nasıl yapılır? MEB AÖL sınavları hakkında
GÜNDEMAÖL 3. dönem sınavları ne zaman?