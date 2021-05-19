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Organize suç örgütü soruşturması kapsamında aranan ve bir süredir yaptığı Youtube yayınlarıyla birtakım iddiaları dile getiren Sedat Peker, dün akşam gazeteci Hadi Özışık ile yaptığı görüntülü görüşmenin kaydını Twitter hesabından yayınladı.

Peker videoları için Süleyman Soylu ile görüştüğü iddia edilen Hadi Özışık'ın kardeşi Süleyman Özışık ile ilgili bu kaydın ortaya çıkmasının ardından İçişleri Bakanı Soylu Süperhabertv'ye açıklamalarda bulundu. Soylu, "arabuluculuk" iddiasını yalanlayarak Süleyman Özışık ile yakın zamanda görüşmediğini belirtti. Bakan Soylu, Özışık kardeşler hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Hadi Özışık da Twitter hesabından yayınladığı açıklama ile özür diledi. Özışık açıklamasında, Peker ile kendi inisiyatifiyle görüştüğünü belirterek Bakan Soylu'nun bu görüşmelerden haberinin olmadığını kaydetti: "Sn. Süleyman Soylu ile yıllardır süregelen bir hukukum var. Sedat Peker'i de tanırım. Yayınladığı videoların maksadını aşmaya başladığını düşündüğümden dolayı kendisiyle birkaç görüşme yaparak, sakinleştirmeyi ve Türkiye'nin gündemini meşgul eden bu tatsız durumu nihayete erdirmesini sağlamaya çalıştım. Bu görüşmelerden Sayın Soylu'nun haberi ve bilgisi yoktu -olamazdı da. Peker ısrarla tavrını sürdürünce 'haklısın' diyerek konuyu kapatmak durumunda kaldım. İyi niyetle aldığım inisiyatifin olumsuz sonuçlarının sorumluluğu da şahsıma aittir. Sayın Soylu'nun da ifade ettiği gibi kendisiyle bu konuda ne şahsımın ne de kardeşimin hiçbir irtibatı olmamıştır"