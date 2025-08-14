Habertürk
Habertürk
        Özkan Arseven: Avrupa Kupası'nda şampiyon olmak istiyoruz - Basketbol Haberleri

        Özkan Arseven: Avrupa Kupası'nda şampiyon olmak istiyoruz

        Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basketbol Şube Sorumlusu Özkan Arseven, "BKT Avrupa Kupası'nı hedefliyoruz bu sene, bir sonraki sene de Avrupa Ligi'nde oynamak hedefimiz. Dusan hoca geldiğinden beri bu hedef üzerinde ilerliyoruz. Bu sezon BKT Avrupa Kupası'nda şampiyon olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2025 - 15:42 Güncelleme: 14.08.2025 - 15:42
        "Avrupa Kupası'nda şampiyon olmak istiyoruz"
        Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basketbol Şube Sorumlusu Özkan Arseven, bu sezonki hedeflerinin BKT Avrupa Kupası'nda şampiyonluk olduğunu söyledi.

        Arseven, siyah-beyazlı erkek basketbol takımının yeni sezon açılışında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Çok heyecanlı olduğunu belirten Özkan Arseven, "Yeni sezon Beşiktaş ve basketbol camiasına hayırlı uğurlu olsun. Ben de oyuncularımla bugün ilk defa bir araya geliyorum. Hepsi geçen sezonlarda rüştünü ispat etmiş, başarılı oyuncular. Sezon yapılanmasında her zaman Beşiktaş karakterine uygun oyuncular seçmeye çalışıyoruz. Geçen sene bunun ne kadar başarılı olduğunu gördük. Bütçemiz az, evet ama her zaman bütçeyle alakalı konular değil. Basketbolda bazen böyle durumlar da olabiliyor. Karakter koyan oyuncular geçen sezon Beşiktaş forması altında neler yaptığını gördük." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Amaçlarının her sezon daha da üst seviyeler olduğunu vurgulayan Arseven, "Amacımız Beşiktaş camiasına en azından kupa kazandırmak. Başarılar, kupalar gelip geçici önemli olan benim açımdan sporcu sağlığı. Sezonu sakatlıksız bir şekilde geçirdiğimiz takdirde biz bu başarıları zaten yakalarız. BKT Avrupa Kupası'nı hedefliyoruz bu sene, bir sonraki sene de Avrupa Ligi'nde oynamak hedefimiz. Dusan hoca geldiğinden beri bu hedef üzerinde ilerliyoruz. Bu sezon BKT Avrupa Kupası'nda şampiyon olmak istiyoruz. Beşiktaş'ın buralarda olması önemli. Sezona da iyi başlamak istiyoruz. Basketbolu ve Beşiktaş'ı çok özledim. Beşiktaş camiası adına hayırlı bir sezon olsun. Şampiyonluklarla dolu bir sezon geçirelim." değerlendirmesinde bulundu.

        Takıma katılan oyuncuların kaliteli isimler olduğunu vurgulayan Arseven, şunları kaydetti:

        "Bizim yollarımızı ayırdıklarımız oldu, kendi gitmek isteyenler de oldu. Basketbolda genelde sezonluk anlaşmalar var. Avrupa Ligi'ne giden oyuncumuz oldu. Performansından dolayı bizim devam etmek istemediğimiz oldu. Bu sene çok iyi bir oyuncu kimyası yakaladığımızı düşünüyoruz. Yine çok büyük bütçelerle takım kurmadık ama yönetim kurulumuz ve Serdal Adalı başkanımız hocamıza 'Avrupa Kupası şampiyonluğu için gerekli bütçe neyse biz sana onu vermeye hazırız.' diye bir konuşma yaptı. Takımımızın tamamı neredeyse Avrupa Kupası tecrübesine sahip, NBA tecrübesi olan da var. Beşiktaş'a katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu sezon iyi bir sezon olacaktır, bunu hep beraber göreceğiz."

        Süper Lig'de sezonu Beşiktaş GAİN Arena'da açacaklarını anlatan Özkan Arseven, "Geçen sezon büyük bir salonda oynama hedefimiz vardı ama Süper Lig'e eklenen Erokspor'un da sahası yok. Onlar şimdi büyük ihtimalle Basketbol Gelişim Merkezi'nde (BGM) oynayacak. Yani, oralarda çok takımlar var bizim kendi yuvamız varken burada başlayalım diye konuştuk. Büyük maçları oralarda oynarız diye düşüncemiz var. BGM bizim için daha kompakt ama büyük maçlar yine Sinan Erdem'de oynanır. Biz federasyona salon olarak Akatlar'ı bildiriyoruz." ifadelerini kullandı.

