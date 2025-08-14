Özkan Arseven: Avrupa Kupası'nda şampiyon olmak istiyoruz

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basketbol Şube Sorumlusu Özkan Arseven, bu sezonki hedeflerinin BKT Avrupa Kupası'nda şampiyonluk olduğunu söyledi.

Arseven, siyah-beyazlı erkek basketbol takımının yeni sezon açılışında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çok heyecanlı olduğunu belirten Özkan Arseven, "Yeni sezon Beşiktaş ve basketbol camiasına hayırlı uğurlu olsun. Ben de oyuncularımla bugün ilk defa bir araya geliyorum. Hepsi geçen sezonlarda rüştünü ispat etmiş, başarılı oyuncular. Sezon yapılanmasında her zaman Beşiktaş karakterine uygun oyuncular seçmeye çalışıyoruz. Geçen sene bunun ne kadar başarılı olduğunu gördük. Bütçemiz az, evet ama her zaman bütçeyle alakalı konular değil. Basketbolda bazen böyle durumlar da olabiliyor. Karakter koyan oyuncular geçen sezon Beşiktaş forması altında neler yaptığını gördük." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Amaçlarının her sezon daha da üst seviyeler olduğunu vurgulayan Arseven, "Amacımız Beşiktaş camiasına en azından kupa kazandırmak. Başarılar, kupalar gelip geçici önemli olan benim açımdan sporcu sağlığı. Sezonu sakatlıksız bir şekilde geçirdiğimiz takdirde biz bu başarıları zaten yakalarız. BKT Avrupa Kupası'nı hedefliyoruz bu sene, bir sonraki sene de Avrupa Ligi'nde oynamak hedefimiz. Dusan hoca geldiğinden beri bu hedef üzerinde ilerliyoruz. Bu sezon BKT Avrupa Kupası'nda şampiyon olmak istiyoruz. Beşiktaş'ın buralarda olması önemli. Sezona da iyi başlamak istiyoruz. Basketbolu ve Beşiktaş'ı çok özledim. Beşiktaş camiası adına hayırlı bir sezon olsun. Şampiyonluklarla dolu bir sezon geçirelim." değerlendirmesinde bulundu.