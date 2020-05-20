HABERTURK.COM

MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur'un geçtiğimiz günlerde ikinci kez kanser tedavisi görmeye başladığı öğrenildi. Haftalar sonra kamera karşısına geçen Uğur, Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile birlikte "Maske tak" diyerek sevenlerine seslendi.

Fuat Güner'in sosyal medya hesabından yayınladığı videoda ikinci kez kanser tedavisi gören Özkan Uğur'un son görüntüsü dikkat çekti.

66 yaşındaki Özkan Uğur, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

Rahatsızlığımla ilgili arayan, soran, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Tedavi sürecim olumlu gidiyor. Güzel, sağlıklı günlerde birlikte olacağız inşallah. Sevgilerimle...

Öte yandan Mazhar Alanson ve Fuat Güner, geçtiğimiz ay İstanbul Valiliği'nin düzenlediği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak amacıyla bir konser vermişti.

Gözler MFÖ'nin diğer bir ismi olan Özkan Uğur'u aramıştı. Fuat Güner, yaptığı açıklamada Özkan Uğur'un kanser tedavisi gördüğünden dolayı yanlarında olamadığını söylemişti.

Mazhar Alanson, 1971'de Fuat Güner'le ikili olarak çalıştıklarını ve Özkan Uğur'un gelmesiyle marka haline dönüştüklerini anlatarak, ilk defa ayrı kaldıklarını kaydetmişti.