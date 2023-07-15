Özkan Uğur kim bilir kaç vokal yaptı

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* AYLİN ASLIM

Ben Kalander Meşrebim (2005)

Aylin Aslım'ın da 'Gulyabani' albümünde Özkan Uğur'un vokal imzaları yer alıyor.

Aslım, Özkan Uğur ile bir anısını şu sözlerle ifade etmişti: Yıl 1990-1991 olsa gerek... En yakın iki arkadaşımla okulu kırmışız, Taksim'e girmişiz. Müzik köşesinde yeni çıkmış kasetlere bakıyoruz. Bir anda dükkânın öbür tarafında onları gördük; 'MFÖ...' Aman Allah'ım! Heyecandan donup, sadece el sallayabildik. Oysa aramızda sadece 3-4 metre vardı. O zamanlar öyleydi sanırım. Yanlarına gidip, rahatsız etmek de ne demek… 14-15 yaşımda o andan aklımda en net kalan görüntü, Özkan’ın kocaman gülümseyişi ve el sallayışı... Delirmiştik bize geri el sallayınca... 10 yıl sonra ilk şarkılarımı yazmışım, ilk albümümü yapmışım... Bir yerlerde bir derginin sayfalarını karıştırırken Özkan Uğur röportajı görüyorum. Okumaya başlıyorum, bir yerinde, 'Bu aralar yeni ne dinliyorsunuz?' diye soruyorlar. O da, 'Ya Aylin Aslım diye bir kızdan bahsediyor herkes, gidip bir dinlemek istiyorum' diyor. Asla unutmayacağım bir an... Saklıyorum hâlâ o dergiyi... Beş yıl sonra 'Gülyabani' albümümde prodüktörüm, çok kıymetli Sunay Özgür ile çalışırken Özkan’dan söz ediyoruz, ve elbette ben de ona olan hayranlığımdan... 'Aslında birkaç şarkıya vokal yapsa ne güzel olur' diyor, inanmıyorum. 'Yapar mı ki?' diyorum. 'Ben Kalender Meşrebim'deki geri vokal ve çılgınlıklara sesiyle imza atıyor. Sonra 1 ay boyunca 17 şehir konser verdiğimiz Türkiye turnesine birlikte çıkıyoruz. (Birlikte hiç fotoğrafımız yok, çok saçma...) 'Özkan' diyorum hep ona, çünkü yaşsız... Daha sonra araya yıllar girse de önemli hayat olaylarımda desteğini, sevgisini, selamını hiç eksik etmedi. Bazen bir tek o meşhur 'Aaaaaa!'sı yetti... Ben Özkan Uğur gibi birini daha görmedim, göreceğimi de sanmıyorum. Star ışığı falan değil, bizzat ışığın vücut bulmuş hali. Sesse ses, müzikse müzik, oyunculuksa oyunculuk... Sahnede sadece kendi olarak, hiç kasılmadan adeta havalanmak... Hem bu kadar eşi benzeri olmayan, hem de bu kadar mütevazı biriyle tanışmadım. Varlığına tanık olduğumuz için çok şanslıyız ve tesellim şu ki; ne kadar çok sevildiğini bildiğini düşünüyorum. Naaşını uğurlarken hepimiz biliyoruz ki; şarkıların bizimle... Nerede duysak tanıdığımız sesin... Gün gibi gerçek ve sıcacık gülümsemen... Seni hep ve çok seviyoruz Özkan Uğur. Tüm muhteşemliğinle bizi onurlandırdın. 'Sevenin var, bak ne güzel...'