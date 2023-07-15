Özkan Uğur kim bilir kaç vokal yaptı
Özkan Uğur'u ne yazık ki 8 Temmuz'da kaybettik. Hem müzisyen hem de oyuncu olan, sanatın her alanında var olan Uğur'un vokal yaptığı bazı şarkıları mercek altına aldık
Müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur, sanatın her alanında yer alıyordu. Uğur, hem Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in yer aldığı 'MFÖ'nün 'Ö'süydü hem de 'Beter Ali'... Kamera önünde farklı bir Özkan Uğur izliyorduk, sahnede ayrı...
Neşesi ve enerjisiyle herkesin kalbine taht kuran Özkan Uğur'un kanserle mücadelesi 2010'da başladı.
Hastalığı atlatmasının ardından 2020'de yeniden tedavi görmeye başlayan Özkan Uğur, daha sonra yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verdi.
Ancak Özkan Uğur'un vücudu, akciğerinde oluşan farklı problemler nedeniyle tedavilere yeterli yanıt veremedi.
Ne yazık ki 8 Temmuz'da hastanede hayata veda etti. 'MFÖ' ise 'Ö'süz ve öksüz kaldı...
Özkan Uğur'un vefatı müzik camiasını yasa boğdu.
Ünlü isimler Özkan Uğur'a veda ederken, Nilüfer'in, "Olağanüstü bir müzisyen, müthiş bir oyuncu, iyi insan... Kim bilir kaç şarkımda vokali vardır, sesinin olmadığı bir kaset var mıdır acep? Hep bir umut vardı içimde, 'Geri dönecek' diyordum ama olmadı. Başımız sağ olsun. Nurlar içinde uyusun..." sözleri şarkıcının vokal yaptığı parçaları akıllara getirdi. Uğur'un vokal yaptığı bazı şarkıları mercek altına aldık.
* NİLÜFER
Nilüfer, Özkan Uğur'dan 1984'te 'Varsa Söyle' parçası için vokal desteği almıştı.
* SEZEN AKSU
Sude (Deli Kızın Türküsü Albümü) (1993)
Dert Faslı (Deli Kızın Türküsü Albümü) (1993)
Adem Olan Anlar (Deli Kızın Türküsü Albümü) (1993)
Tenna (Deli Kızın Türküsü Albümü) (1993)
Homini, Pufidi, Tumba (Deli Kızın Türküsü Albümü) (1993)
* AŞKIN NUR YENGİ
Seni Aldattım (1990)
Olmaz (1990)
* BABA ZULA
Sıpa (with Özkan Uğur) (2005)
Gerekli Şeyler (Feat. Özkan Uğur) (2017)
* HAKAN PEKER
Karam (2000)
Hakan Peker, Özkan Uğur'dan 'Karam' adlı şarkısı için vokal desteği almıştı. Peker, Uğur ile anısını, "Göksu evlerinde 2000'de albüm yaparken 'Karam' adlı şarkımın önünde vokal vardı. O vokalle ilgili Özkan ağabeyi aramıştık. 'Özkan ağabey, gel bir şu stüdyoya. Bizim yanımıza otur. Nedir, ne değildir bak' dedik. 'Beni niye çağırdınız?' dedi. 'Buraya vokal lazım, bunu da ancak sen yaparsın' dedik. 'Nasıl bir şey istiyorsunuz?' dedi. 'Ağabey senin içinden nasıl bir şey geliyorsa öyle bir şey yap' dedik. O muhteşem vokalini yaptı ve o albüm de öyle çıktı. Milyonlara da taht kurdu. Özkan ağabey benim de hayatıma dokundu" sözleriyle anlatmıştı.
Hakan Peker, Uğur'un hayatını kaybetmesinin ardından yaşadığı üzüntüyü ise, "Özkan Ağabeyimi kaybettik, çok üzgünüm. Benim de 'Karam' şarkımda yaptığın o güzel vokal ile hayatıma dokundun. Seni çok sevdik Özkan Ağabeyim. Sanat camiasının başı sağ olsun ve ailesine sabır ile başsağlığı diliyorum" sözleriyle dile getirdi.
* AYLİN ASLIM
Ben Kalander Meşrebim (2005)
Aylin Aslım'ın da 'Gulyabani' albümünde Özkan Uğur'un vokal imzaları yer alıyor.
Aslım, Özkan Uğur ile bir anısını şu sözlerle ifade etmişti: Yıl 1990-1991 olsa gerek... En yakın iki arkadaşımla okulu kırmışız, Taksim'e girmişiz. Müzik köşesinde yeni çıkmış kasetlere bakıyoruz. Bir anda dükkânın öbür tarafında onları gördük; 'MFÖ...' Aman Allah'ım! Heyecandan donup, sadece el sallayabildik. Oysa aramızda sadece 3-4 metre vardı. O zamanlar öyleydi sanırım. Yanlarına gidip, rahatsız etmek de ne demek… 14-15 yaşımda o andan aklımda en net kalan görüntü, Özkan’ın kocaman gülümseyişi ve el sallayışı... Delirmiştik bize geri el sallayınca... 10 yıl sonra ilk şarkılarımı yazmışım, ilk albümümü yapmışım... Bir yerlerde bir derginin sayfalarını karıştırırken Özkan Uğur röportajı görüyorum. Okumaya başlıyorum, bir yerinde, 'Bu aralar yeni ne dinliyorsunuz?' diye soruyorlar. O da, 'Ya Aylin Aslım diye bir kızdan bahsediyor herkes, gidip bir dinlemek istiyorum' diyor. Asla unutmayacağım bir an... Saklıyorum hâlâ o dergiyi... Beş yıl sonra 'Gülyabani' albümümde prodüktörüm, çok kıymetli Sunay Özgür ile çalışırken Özkan’dan söz ediyoruz, ve elbette ben de ona olan hayranlığımdan... 'Aslında birkaç şarkıya vokal yapsa ne güzel olur' diyor, inanmıyorum. 'Yapar mı ki?' diyorum. 'Ben Kalender Meşrebim'deki geri vokal ve çılgınlıklara sesiyle imza atıyor. Sonra 1 ay boyunca 17 şehir konser verdiğimiz Türkiye turnesine birlikte çıkıyoruz. (Birlikte hiç fotoğrafımız yok, çok saçma...) 'Özkan' diyorum hep ona, çünkü yaşsız... Daha sonra araya yıllar girse de önemli hayat olaylarımda desteğini, sevgisini, selamını hiç eksik etmedi. Bazen bir tek o meşhur 'Aaaaaa!'sı yetti... Ben Özkan Uğur gibi birini daha görmedim, göreceğimi de sanmıyorum. Star ışığı falan değil, bizzat ışığın vücut bulmuş hali. Sesse ses, müzikse müzik, oyunculuksa oyunculuk... Sahnede sadece kendi olarak, hiç kasılmadan adeta havalanmak... Hem bu kadar eşi benzeri olmayan, hem de bu kadar mütevazı biriyle tanışmadım. Varlığına tanık olduğumuz için çok şanslıyız ve tesellim şu ki; ne kadar çok sevildiğini bildiğini düşünüyorum. Naaşını uğurlarken hepimiz biliyoruz ki; şarkıların bizimle... Nerede duysak tanıdığımız sesin... Gün gibi gerçek ve sıcacık gülümsemen... Seni hep ve çok seviyoruz Özkan Uğur. Tüm muhteşemliğinle bizi onurlandırdın. 'Sevenin var, bak ne güzel...'
* YAVUZ ÇETİN
Bodrum Gecesi Yüzünden (1997)
Sahil (1997)
Bilmem Neden İnat Ettim (1997)
Kimse Bilemez (1997)
Birkaç Saat (1997)
Gecenin Rengi (1997)
Fanki Tonki Zonki (1997)
* AYHAN SİCİMOĞLU
Ami Na' Ma Kaynana (feat Özkan Uğur) (2006)
Fotoğraflar: HT Magazin, İHA, Depo Photos, AA, Instagram
Özkan Uğur, aynı zamanda Tarkan, Nev ve Asya'nın da şarkılarına vokal yaptı.
Tarkan, vefatının ardından Özkan Uğur'a, "Ah be Özkan’ım, ateş oldun düştün içime... Çok üzüldüm be, çok... Nurlar, ışıklar içinde uyu. Gülüşünde, gözünde kalbinin güzelliğini gördüğümüz canımız Özkan’ımız... Yerin dolmayacak. Çok özleneceksin..." sözleriyle veda etmişti.