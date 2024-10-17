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        Haberler Magazin Özkan Uğur'un doğum günü unutulmadı - Magazin haberleri

        Özkan Uğur'un doğum günü unutulmadı

        8 Temmuz 2023'te lenfoma nedeniyle hayatını kaybeden Özkan Uğur, doğum gününde unutulmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 13:33 Güncelleme: 17.10.2024 - 13:33
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        Doğum günü unutulmadı
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        MFÖ grubunun üyesi, müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur, 8 Temmuz 2023'te hayatını kaybetti. Uğur'un 17 Ekim olan doğum günü dostları Cem Yılmaz ve Zafer Algöz tarafından kutlandı.

        Zafer Algöz, bir dizi setinde Özkan Uğur ile birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşıp; "Doğum günün kutlu olsun Özkan Uğur. Her zaman kalbimizde, aklımızdasın... Ruhun şad olsun" ifadelerini kullandı.

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        Cem Yılmaz ise, Uğur'un 'Severim' adlı şarkısını paylaşıp; "Özkan ağabeyimizin doğum günü. Hep kalbimizde" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #özkan uğur
        #Zafer Algöz
        #cem yılmaz
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