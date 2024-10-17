Özkan Uğur'un doğum günü unutulmadı

MFÖ grubunun üyesi, müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur, 8 Temmuz 2023'te hayatını kaybetti. Uğur'un 17 Ekim olan doğum günü dostları Cem Yılmaz ve Zafer Algöz tarafından kutlandı.

Zafer Algöz, bir dizi setinde Özkan Uğur ile birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşıp; "Doğum günün kutlu olsun Özkan Uğur. Her zaman kalbimizde, aklımızdasın... Ruhun şad olsun" ifadelerini kullandı.

REKLAM Cem Yılmaz ise, Uğur'un 'Severim' adlı şarkısını paylaşıp; "Özkan ağabeyimizin doğum günü. Hep kalbimizde" notunu düştü.