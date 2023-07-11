Özkan Uğur'un doktoru son anlarını anlattı! "Ölüm haberini verdiğim an..."

"Çok teşekkür ederim Özkan abi bize zor durumda olmanın kaba olmak için bir bahane olmadığı gösterdiğin için, o anlarında bile saçlarının yıkanıp taranmasından aldığın keyif için, bir an bile hayat sevincini, güler yüzünü ve nezaketini kaybetmediğin için, bu özelliklerinle bizlere yine örnek olduğun için. Seninle tanışmak ve bu süreçte sana eşlik etmek benim için bir onurdu!

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"NE YAPTIK NE ETTİYSEK OLDURAMADIK"

Aylin İlksöz sözlerine şu ifadelerle son verdi:

Sevgili eşi Aysun Aslan ve oğlu Alişan Uğur , sizlerle ilgili de yazabileceğim tonlarca güzel şey var, ama aranızdaki sevgiye tanık olmamıza izin verdiğiniz için, size verdiğimiz en kötü haberlerden sonra bile mutlaka içtenlikle teşekkür ettiğiniz için, acınızı paylaşmama izin verdiğiniz için çok teşekkür ederim size

Biz büyük bir ekip olarak uzun süredir elimizden gelen herşeyi yapıyorduk, ama ne yaptık ne ettiysek olduramadık…"