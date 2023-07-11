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        Özkan Uğur'un doktoru son anlarını anlattı! "Ölüm haberini verdiğim an..."

        Türkiye'nin usta sanatçılarından ve oyuncularından biri olan Özkan Uğur, hayatını kaybetti. 13 yıldır lenfoma kanseri ile mücadele eden MFÖ üyelerinden Uğur'un son anlarını doktoru yayınladığı veda mektubunda anlattı.

        Habertürk
        Giriş: 11.07.2023 - 10:14
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        Üç kez lenf kanserini yenen ancak hastalığı nükseden 'MFÖ' grubunun üyelerinden Özkan Uğur'un geçtiğimiz haftalarda yoğun bakıma alınmıştı. 29 Mayıs'tan beri hastanede yaşam savaşı veren sevilen isim hayatını kaybetti. Doktoru usta sanatçının son anlarını anlattı.

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        Özkan Uğur'un doktoru Aylin İlksöz şu ifadeleri kullandı: 

        "Yoğun bakımda çalışan bir anestezi doktoru olarak maalesef işimin bir parçası insanlara sevdiklerinin ölüm haberi vermek, bunun en zor olduğu anlardan biri dün Özkan Uğur'un ailesine onun ölüm haberini verdiğim an oldu." diyen Aylin İlksöz paylaşımında "Özkan Uğur'la ilgili anlatılacak çok şey var, ama şu an şarkılarından, oyunculuğundan ya da Ali Desidero'yu bile ezbere biliyor oluşumdan değil son 1.5 aydır yoğun bakımımızda yatarken tanıdığım Özkan Uğur 'dan bahsetmek istiyorum.

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        "ÇOK AZ İNSANIN ERİŞEBİLECEĞİ BİR ERDEM"

        İlksöz cümlelerine şu şekilde devam etti:

        "Yoğun bakımlar bence insanın en gerçek halini gördüğümüz yerler, ölüm gerçeği devreye girince birkaç gün önce uykularınızı kaçıran başka dertleriniz önemsiz ayrıntılara dönüşüyor, toplum baskısından kurtulup tam olarak kimseniz ona dönüşüyorsunuz. Günlük hayatta nazik bir insan olmak çok takdir ettiğim bir özellik, ama illa gerçek olmak zorunda değil, oysa yoğun bakım yatağında yatarken en zorlandığın anlarda bile teşekkür etmeyi ve lütfen demeyi ihmal etmemek, gülümsemeye devam etmek... Bu, hayatta çok az insanın erişebileceği bir erdem.

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        "O ANLARINDA BİLE SAÇLARININ YIKANIP TARANMASINDAN…."

        İşte İlksöz'ün açıklamasının devamı:

        "Çok teşekkür ederim Özkan abi bize zor durumda olmanın kaba olmak için bir bahane olmadığı gösterdiğin için, o anlarında bile saçlarının yıkanıp taranmasından aldığın keyif için, bir an bile hayat sevincini, güler yüzünü ve nezaketini kaybetmediğin için, bu özelliklerinle bizlere yine örnek olduğun için. Seninle tanışmak ve bu süreçte sana eşlik etmek benim için bir onurdu!

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        "NE YAPTIK NE ETTİYSEK OLDURAMADIK"

        Aylin İlksöz sözlerine şu ifadelerle son verdi:

        Sevgili eşi Aysun Aslan ve oğlu Alişan Uğur , sizlerle ilgili de yazabileceğim tonlarca güzel şey var, ama aranızdaki sevgiye tanık olmamıza izin verdiğiniz için, size verdiğimiz en kötü haberlerden sonra bile mutlaka içtenlikle teşekkür ettiğiniz için, acınızı paylaşmama izin verdiğiniz için çok teşekkür ederim size

        Biz büyük bir ekip olarak uzun süredir elimizden gelen herşeyi yapıyorduk, ama ne yaptık ne ettiysek olduramadık…"

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