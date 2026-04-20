        Özkan Yalım için karar günü: YDK 11 Mayıs'ta toplanıyor | Son dakika haberleri

        Özkan Yalım için karar günü: YDK 11 Mayıs’ta toplanıyor

        Rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla tutuklanan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, partisi tarafından kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti. CHP Disiplin Kurulu Yalım ile ilgili kararını 11 Mayıs'ta yapacağı toplantıda verecek. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..

        Giriş: 20 Nisan 2026 - 10:37 Güncelleme:
        Özkan Yalım için karar günü

        CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım 27 Mart'ta Ankara'da bir otelde gözaltına alındı. Suçlama; rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma olarak kamuoyuyla paylaşıldı.

        Üç gün gözaltında kalan Yalım, emniyet ve savcılık ifadesinin ardından hakim karşısına çıktı. CHP'li belediye başkanı ve 8 şüpheli 30 Mart'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        SAVUNMA İÇİN SÜRE VERİLDİ

        Soruşturma CHP Genel Merkezi tarafından da mercek altına alındı. CHP lideri Özel, “Gereğini yaparız” dedi. Yalım gözaltındayken üyeliğinin askıya alındığı duyuruldu. 5 Nisan'da ise parti sözcüsü Zeynel Emre, tedbirli kesin ihraç kararını açıkladı. Partide aldıkları görev ve sorumluluk ve parti üyeliği ile bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak gerekçesiyle alınan sevk kararı Yalım'a tebliği edildi. Savunma için en az 15 gün süre verildi.

        YÜKSEK DİSİPLİN KURULU TOPLANACAK

        11 Mayıs Çarşamba günü Yüksek Disiplin Kurulu toplanacak. Toplantıda Yalım hakkında da karar çıkması bekleniyor.

        YALIM’IN İHRAÇ EDİLMESİ BEKLENİYOR

        Yalım'ın ihracına kesin gözüyle bakılıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şişli'de otomobilin çarptığı direk Mısırlı turistin üzerine devrildi; beyin kanaması geçirdi

        Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ'de iddiaya göre sürücü Nil S.'nin (24) bayılması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk karşıdan karşıya geçen Mısırlı Asma Salah Hegazy'nin (43) üzerine devrildi. Ağır yaralana...
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Deniz ablukaları geçmişte ne kadar etkili oldu?
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        Arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Brent petrolde sert yükseliş
        FC Basel'den Kanye West'e engel
        20-26 Nisan haftalık burç yorumları
        Togg'da otonom 3 sinyali!
        Koruma polisinin ifadesi çıktı!
        İkinci elde 'ekonomi' devri
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Üniversiteli genç kız dehşeti yaşadı! Dakikalarca kalp masajı yapıldı!
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Düğün fotoğraflarını sildi
        İstanbul'un gizli hazinesi!
        Kuzenlerin kavgası kanlı bitti!
