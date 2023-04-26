Özlem Ada Şahin: Zirvede bıraktım

"İKİSİNİ EN İYİ ŞEKİLDE BÜYÜTMEYE ÇALIŞIYORUM"



Gazetecilerin, "Erkek çocuk istemiyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Özlem Ada Şahin, "Nereden biliyorsunuz? Belki yine kız olacak. Berkay tabii ki ister ama şu an için düşünmüyorum. İki çocuğumu en iyi şekilde büyütmek istiyorum. Annelik zor bir şey. Sürekli onlarlayım. İkisini en iyi şekilde büyütmeye çalışıyorum. Hiçbir anlarını kaçırmamak için onlarlayım. Onlar için üçüncü çocuk demek bazı anları kaçırmak demek. İlerleyen zaman için hayırlısı diyelim, şu an düşünmüyorum" şeklinde konuştu.