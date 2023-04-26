Özlem Ada Şahin: Zirvede bıraktım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özlem Ada Şahin: Zirvede bıraktım

Özlem Ada Şahin, eşi Berkay Şahin'in geçtiğimiz günlerde muhabirlerin 'üçüncü çocuk' sorusuna verdiği, "Bunu bana değil, Özlem Hanım'a sorun. Ben dünden razıyım" sözleriyle ilgili konuştu. Ada Şahin, "Zirvede bıraktım. Berkay tabii ki ister ama ben şu an için düşünmüyorum. İki çocuğumu en iyi şekilde büyütmek istiyorum. Annelik zor bir şey" açıklamasını yaptı

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Özlem Ada Şahin'den üçüncü çocuk sorusuna yanıt: Zirvede bıraktım - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin, kızları Arya ve Zeynep Mira ile Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.
  • Özlem Ada Şahin'den üçüncü çocuk sorusuna yanıt: Zirvede bıraktım - Magazin haberleri

    "ZİRVEDE BIRAKTIM"

    Özlem Ada Şahin'e, eşinin geçtiğimiz günlerde 'üçüncü çocuk' sorusuna verdiği, "Bunu bana değil, Özlem Hanım'a sorun. Ben dünden razıyım" sözleri hatırlatıldı.

    Konuyla ilgili açıklamada bulunan Özlem Ada Şahin, "Zirvede bıraktım" dedi.
  • Özlem Ada Şahin'den üçüncü çocuk sorusuna yanıt: Zirvede bıraktım - Magazin haberleri

    "İKİSİNİ EN İYİ ŞEKİLDE BÜYÜTMEYE ÇALIŞIYORUM"

    Gazetecilerin, "Erkek çocuk istemiyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Özlem Ada Şahin, "Nereden biliyorsunuz? Belki yine kız olacak. Berkay tabii ki ister ama şu an için düşünmüyorum. İki çocuğumu en iyi şekilde büyütmek istiyorum. Annelik zor bir şey. Sürekli onlarlayım. İkisini en iyi şekilde büyütmeye çalışıyorum. Hiçbir anlarını kaçırmamak için onlarlayım. Onlar için üçüncü çocuk demek bazı anları kaçırmak demek. İlerleyen zaman için hayırlısı diyelim, şu an düşünmüyorum" şeklinde konuştu.
  • Özlem Ada Şahin'den üçüncü çocuk sorusuna yanıt: Zirvede bıraktım - Magazin haberleri

    Kızlarına ve kendisine güvenlik görevlisinin eşlik ettiği görülünce Özlem Ada Şahin, "Yardım ediyor, bir şey yok" demekle yetindi.
  • Özlem Ada Şahin'den üçüncü çocuk sorusuna yanıt: Zirvede bıraktım - Magazin haberleri

    "İKİMİZ DE KALDIRACAK DURUMDA DEĞİLİZ"

    Öte yandan Özlem Ada Şahin, geçtiğimiz aylarda bir takipçisinin, "Arya bir kardeşi daha kaldırabilecek değil" şeklindeki yorumuna ise, "İkimiz de kaldıracak durumda değiliz" şeklinde esprili bir cevap vermişti.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.