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"BEN DÜNYANIN EN ŞANSLI KADINIYIM"



"Deli dolu sevgilim... Sen benim annem, babam, arkadaşım, kocam, sırdaşım, dünyam, her şeyimsin... İyi ki benim kocam olmuşsun. Ben dünyanın en şanslı kadınıyım. Gülüşlerimin sebebisin. Beni böyle güzel, özel ve eşsiz sevdiğin için ayrıca sana çok teşekkür ederim. Doğum günün kutlu olsun, el ele, göz göze, diz dize yaşlanmak evlatlarimizla birlikte nasip olsun bize. Arya’m ve diğer bebeğimiz çok şanslı senin gibi bir babaya sahip oldukları için. Seni seviyorum her şeyim. Nice senelere..."