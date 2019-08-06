Ünlü şarkıcı Berkay, 2016 yılında Özlem Ada Şahin ile evlenmiş, çiftin 2017 yılında kızları Arya dünyaya gelmişti.

Evliliklerinde mutlu günler geçiren çift, geçtiğimiz günlerde ikinci bebekleri Zeynep Mira'yı kucaklarına aldı. Çift, mutlu aile pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

"HAYALİM O MASUM SEVGİYİ BULMAKTI"

Özlem Ada Şahin, bu kez eşi Berkay Şahin ile bu karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Şahin, paylaşımına, "Hayalim, 'Ne kadar seviyorsun?' dediğinde, açıp elini iki yana, 'İşte bu kadar!' derken ki o masum sevgiyi bulmaktı. Seni buldum..." notunu düştü. Çiftin paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

"HAYATTAKİ EN BÜYÜK MUTLULUK"

Geçtiğimiz günlerde hastanede odasından kızları ve eşiyle çekildiği kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Özlem Ada Şahin, "Hayattaki en büyük mutluluk. Binlerce kez şükürler olsun. Herkese çok teşekkür ederim iyi dilekleri ve mesajları için" ifadelerini kullanmıştı.