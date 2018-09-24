Güzel sunucu, geçtiğimiz gün '2.sayfa" programına konuk olmuş ve yakın arkadaşı Demet Akalın'ı bu zor günleri için programda gözyaşlarına boğulmuştu.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, programda gözyaşı döktüğü için kendisine gelen olumsuz tepkilere Özlem Yıldız, programa çıkmasıyla olayın aynı güne gelmesi sadece tesadüf olarak değerlendirdi. Yıldız,"Benim programa üç hafta önceden verilmiş bir tarihti. Ben programa çıkacağım günü sözü verirken ne boşanma olayı vardı, ne de haciz olayı vardı. O akşam beni aradıklarında hatırladım programa çıkacağımı. Ben de "insanlar yanlış anlar" diye kendilerine önümüzdeki hafta çıkmam gerektiğini söyledim ama onlarda "Bu saatten sonra konuk bulamayacaklarını ve çok zor durumda kalacaklarını" söyledikleri için programa çıkmak zorunda kaldım. Çok kötü bir tesadüf oldu benim ki. Keşke olmasaydı hiç bir şey. O gün ben de iyi değildim moral olarak" şeklinde konu hakkında açıklık getirdi.

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