Özlem Zengin'in açıklaması yanlış aktarıldı, T24 özür diledi

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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’ndeki sözleri haber sitesi T24 tarafından "Türkiye'de kadınlar seçilme hakkına 2013'te Cumhurbaşkanımız sayesinde kavuştu" şeklinde aktarılınca tartışma konusu oldu.

Zengin 5 Aralık'ta Tuzla Belediyesi'nin Kadın Hakları Günü dolayısıyla internet üzerinden yaptığı canlı yayına katılmıştı. Buradaki konuşmasında başörtülü kadınların seçilme hakkını 2013'te elde ettiğini anlattı. Zengin'in bu sözleri T24'te "Türkiye'de kadınlar seçilme hakkına 2013'te Cumhurbaşkanımız sayesinde kavuştu" başlığıyla haber olunca sosyal medyada gündem oldu. T24, Zengin'in asıl sözlerinin ortaya çıkması üzerine tepkileri dikkate alarak "Haberin, açıklamadaki bağlamından koparılarak sunulduğu eleştirisi doğrudur. Haber, yeniden düzenlenmiştir; düzeltir özür dileriz" açıklamasını yaptı.

— Av. Özlem Zengin 🇹🇷 (@AvOzlemZengin) December 5, 2020

Oysa Zengin, Kadın Hakları Günü'nde Twitter'da "5 Aralık 1934 ... Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının tanındığı gün 8 Şubat 1935... Satı Kadın‘la birlikte 18 Kadın ilk defa Milletvekili seçildiler" mesajını Afet İnan'ın TRT yaptığı bir söyleşinin videosu ile paylaşmıştı. Zengin, daha sonra bu tweet'i bir kez daha paylaşarak tartışmaya nokta koydu.