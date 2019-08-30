Milli Eğitim Bakanlığı 22-27 Ağustos 2019 tarihleri arasında öğretmenlerden kurum tercihi alınan özür grubu atamalarında, sonuçları dün itibariyle açıkladı. MEB tarafından öğretmenlerin atandıkları kurumlar ilan edildi.

Öğretmenlerin mazaret atamalarında sonuç sona erdi. 2019 yılı özür grubu atamaları olarak bilinen mazerete bağlı yer değişikliği sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açıldı.

Peki özür grubu atama sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar...

ÖZÜR GRUBU NEDİR?

Eş durumundan veya yüksek lisans eğitimi nedeniyle yer değiştirmek isteyen öğretmenlerin tayinin çıkarılması durumudur.

ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA

2019 yılı özür grubu atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından personel.meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edildi.

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İLİŞKİ KESME İŞLEMLERİ

Atama sonuçlarının ilan edilmesinin ardından 2 Eylül 2019 tarihi itibariyle öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri başlayacak. 2019 yılı özür grubu atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından personel.meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görevli kadrolu öğretmenlerin il içi ve iller arasında aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişiklikleri, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği gereğince yapılıyor.