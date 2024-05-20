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        Haberler Bilgi Özyaşar Tel ve Galvanizleme hisse fiyatı ne kadar, lot miktarı, talep toplama tarihleri, halka arz fon kullanımı, katılım endeksine uygun mu?

        Özyaşar Tel ve Galvanizleme halka arz detayları netleşiyor: Özyaşar Tel ne zaman talep toplayacak?

        Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. halka arz oluyor. Talep toplamaya hazırlanan şirketin halka arz büyüklüğü 873 milyon TL olarak açıklandı. Bununla beraber firma, elde ettiği geliri finansman maliyetinin azaltılması, işletme sermayesi ve yatırım finansmanı ile makine/teçhizat alımı yapmak için kullanacak. İşte, Özyaşar Tel ve Galvanizleme halka arz detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2024 - 08:50 Güncelleme: 20.05.2024 - 19:06
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        Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. halka arz detayları günbegün netleşiyor. 26 milyon lot dağıtmaya hazır firma hem katılım endeksine hem de T1-T2 bakiye kullanımına uygun. İşte, Mayıs halka arz takvimi ile Özyaşar Tel ve Galvanizleme hisse fiyatı, lot dağıtımı, talep toplama tarihleri ve fon kullanımı...

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        ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME HİSSE FİYATI NE KADAR?

        Firmanın hisse fiyatı 28 TL olarak belirlendi.

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        ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

        Firma 23-24 Mayıs 2024 tarihinde saat 10.30 ile 13.30 arasında talep toplayacak.

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        ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME LOT DAĞILIMI

        Firma toplamda 26 milyon lot dağıtacak. Olası lot dağılımı şöyle;

        - 2.1 Milyon katılım ~ 15 Lot (420 TL).

        - 2.5 Milyon katılım ~ 13 Lot (364 TL).

        - 2.9 Milyon katılım ~ 11 Lot (308 TL).

        - 3.3 Milyon katılım ~ 10 Lot (280 TL).

        - 3.7 Milyon katılım ~ 9 Lot (252 TL).

        - 4.1 Milyon katılım ~ 8 Lot (224 TL).

        - 4.5 Milyon katılım ~ 7 Lot (196 TL).

        - 4.9 Milyon katılım ~ 6 Lot (168 TL).

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        ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Firmanın talep toplama süreci bittikten sonra BİST'te ilk işlem görme tarihi de açıklanacak.

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        ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?

        Yüzde 30 İşletme sermayesi,

        Yüzde 40 Finans maliyetinin azaltılması,

        Yüzde 30 Yatırım finansmanı ve makine/teçhizat alımları.

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