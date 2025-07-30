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        Haberler Magazin Ozzy Osbourne'nun cenaze törenine katılacak ünlüler açıklandı

        Ozzy Osbourne'nun cenaze törenine katılacak ünlüler açıklandı

        76 yaşında hayatını kaybeden Ozzy Osbourne'nun defin günü belli oldu. Osbourne, çarşamba günü aralarında Elton John'un da olduğu meslektaşlarının katımıyla, memleketi Birmingham'da defnedilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 10:38 Güncelleme: 30.07.2025 - 10:38
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        Çarşamba günü defnedilecek
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        Ünlüler ve hayranları, 76 yaşındayken 22 Temmuz'da vefat eden Ozzy Osbourne'u çarşamba günü düzenlenecek olan cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlayacak.

        Ozzy Osbourne'nun cenazesi, memleketi Birmingham'da defnedilecek.

        Elton John

        Ozzy Osbourne'nun cenaze törenine; Elton John ile James Hetfield da katılacak. Birmingham Belediye Başkanı Zafar Iqbal, Osbourne'un doğup, büyüdüğü Birmingham şehrinin ona 'hak ettiği vedayı' sunacağını söylerken; "Ozzy, bir müzik efsanesinden daha fazlasıydı, o Birmingham'ın bir çocuğuydu. Cenaze töreni öncesinde şehrimize yakışır, onurlu bir anma töreni düzenleyeceğiz" dedi.

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