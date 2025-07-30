Ozzy Osbourne'nun cenaze törenine katılacak ünlüler açıklandı

Ünlüler ve hayranları, 76 yaşındayken 22 Temmuz'da vefat eden Ozzy Osbourne'u çarşamba günü düzenlenecek olan cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlayacak.

Ozzy Osbourne'nun cenazesi, memleketi Birmingham'da defnedilecek.

Elton John

Ozzy Osbourne'nun cenaze törenine; Elton John ile James Hetfield da katılacak. Birmingham Belediye Başkanı Zafar Iqbal, Osbourne'un doğup, büyüdüğü Birmingham şehrinin ona 'hak ettiği vedayı' sunacağını söylerken; "Ozzy, bir müzik efsanesinden daha fazlasıydı, o Birmingham'ın bir çocuğuydu. Cenaze töreni öncesinde şehrimize yakışır, onurlu bir anma töreni düzenleyeceğiz" dedi.