Dünya genelinde p harfiyle başlayan oldukça fazla şehir bulunmaktadır. Farklı kıtalarda bulunan bu şehirlerin listesine yazımızın ilerleyen satırlarında ulaşabilirsiniz. Dünyada oldukça fazla p harfiyle başlayan şehir bulunmasına karşın ülkemizde p harfiyle başlayan şehir mevcut değildir. P harfi ile başlayan şehirler, p harfiyle başlayan ülkeler, Türkiye’de p harfiyle başlayan şehir isimleri, p harfiyle başlayan başkentler nelerdir? İşte, p harfiyle başlayan ülke, şehir ve başkent isimlerinin merak edilen detayları...
P Harfi İle Başlayan Şehirler
- Pacific City - Amerika
- Pacific Harbor - Fiji
- Paf Warren - Amerika
- Page - Amerika
- Pago Pago - American Samoa
- Pagosa Springs - Amerika
- Pahokee, FL - Amerika
- Pailin - Cambodia
- Painesville - Amerika
- Painter Creek - Amerika
- Pakatoa Island - Yeni Zelanda
- Pakhokku - Burma
- Paksane - Laos
- Pala - Chad
- Palacios - Honduras
- Palacios - Amerika
- Palanga - Litvanya
- Palanquero - Kolombiya
- Palermo - İtalya
- Palestine, TX - Amerika
- Palibelo - Endonezya
- Palm Springs - Amerika
- Palmas - Brezilya
- Palmer -Amerika
- Pamol - Malezya
- Pampa - Amerika
- Pamplona - İspanya
- Panama City - Amerika
- Panama City Beach - Amerika
- Panarea - İtalya
- Pangnirtung - Kanada
- Pangoa - Papua Yeni Gine
- Panzhihua - Çin
- Paphos - Kıbrıs
- Paraburdoo - Avustralya
- Paradise River - Kanada
- Paragould - Amerika
- Paraguaná - Venezuela
- Parakou - Benin
- Parasi - Solomon Adaları
- Paris - Fransa
- Park Falls - Amerika
- Parkes - Avustralya
- Paro - Bhutan
- Paros Island - Yunanistan
- Pasco - Amerika
- Pasni - Pakistan
- Paso Caballos - Guatemala
- Pasto - Kolombiya
- Patna - Hindistan
- Pato Branco - Brezilya
- Patras - Yunanistan
- Paulatuk - Kanada
- Payan - Kolombiya
- Paysandu - Uruguay
- Payson - Amerika
- Paz De Ariporo - Kolombiya
- Peace River - Kanada
- Peach Springs - Amerika
- Peawanuck - Kanada
- Pehuajó Arjantin
- PePeng Lai - Çin
- Penza - Rusya
- Penzance - Birleşik Krallık
- Peoria - Amerika
- Perm - Rusya
- Perry - Amerika
- Perry Island - Amerika
- Perth - Avustralya
- Peterborough - Kanada
- Petersburg - Amerika
- Pevek - Rusya
- Phalaborwa - Güney Afrika
- Phi Phi Island - Thailand
- Philadelphia - Amerika
- Philip - Amerika
- Phinda - Güney Afrika
- Phoenix - Amerika
- Pisa - İtalya
- Pittsburgh - Amerika
- Pleiku - Vietnam
- Pohang - Güney Kore
- Ponza - İtalya
- Porvenir - Şili
- Poza Rica - Meksika
- Prag - Çek Cumhuriyeti
- Princeton - Amerika
- Pskov – Rusya
P Harfiyle Başlayan Ülkeler
Dünya üzerinde p harfiyle başlayan 10 adet ülke mevcuttur. İşte, p harfiyle başlayan bu ülkeler ve başkentleri:
- Peru (Başkenti Lima)
- Portekiz (Başkenti Lizbon)
- Paraguay (Başkenti Asuncion)
- Papua Yeni Gine (Başkenti Port Moresby)
- Polonya (Başkenti Varşova)
- Panama (Başkenti Panama)
- Palau (Başkenti Ngerulmud)
- Pakistan (Başkenti İslamabad)
- Porto Riko (Başkenti San Juan)
- Pitcairn Adaları (Başkenti Adamstown)
Türkiye'de P Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri
Ülkemizde p harfiyle başlayan herhangi bir şehir bulunmamaktadır.
P Harfiyle Başlayan Başkentler
P harfiyle başlayan geniş bir başkent listesi olduğunu söylemek mümkün. Kimi başkent isimlerine daha önce aşina olsanız da kimilerini daha önce hiç duymamış olabilirsiniz. P harfiyle başlayan başkent isimleri ve bağlı oldukları ülkelerin listesi:
- Pago Pago - Amerikan Samoası
- Palikir - Mikronezya Federal Devletleri
- Panama - Panama
- Papeete - Fransız Polinezyası
- Paramaribo - Surinam
- Paris - Fransa
- Pekin - Çin
- Phnom Penh - Kamboçya
- Podgorica - Karadağ
- Port Louis - Mauritius
- Port Moresby - Papua Yeni Gine
- Port Vila - Vanuatu
- Port-au-Prince - Haiti
- Port of Spain - Trinidad ve Tobago
- Porto-Novo - Benin (Resmî)
- Prag - Çek Cumhuriyeti
- Praia - Yeşil Burun Adaları
- Pretoria - Güney Afrika
- Priştine - Kosova
- Putrajaya - Malezya
- Pyongyang - Kuzey Kore
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