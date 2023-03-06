Genellikle belirli harflerle başlayan şehir ya da ülke isimleri çokça sorulmaktadır. Bu harflerden biri de u harfidir. Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika’da yani dört bir kıtada u harfiyle başlayan çokça şehir yer almaktadır. Ülkemizde ise u harfiyle başlayan tek bir il mevcuttur. U harfi ile başlayan şehirler, u harfiyle başlayan ülkeler, Türkiye’de u harfiyle başlayan şehir isimleri, u harfiyle başlayan başkentler nelerdir? İşte, u harfiyle başlayan şehir, ülke ve başkent isimlerinin detaylı listesi…
U Harfi İle Başlayan Şehirler
Dünya üzerinde u harfiyle başlayan çokça şehir yer almaktadır. Bu şehirlerin sıralı tam listesi şu şekildedir:
- Ua Huka - French Polynesia
- Ua Pou - French Polynesia
- Uaxactun - Guatemala
- Ubari - Libya
- Ubatuba - Brezilya
- Ube - Japonya
- Uberaba - Brezilya
- Uberlândia - Brezilya
- Ubon Ratchathani - Tayland
- Ubrub-Papua Island - Endonezya
- Udaipur - Hindistan
- Uden - Hollanda
- Udine - İtalya
- Udomxay - Laos
- Udon Thani - Tayland
- Ufa - Rusya
- Uganik - Amerika
- Uherské Hradiště - Çek Cumhuriyeti
- Uige - Angola
- Ujae Atoll - Marshall Adaları
- Ujung Pandang-Celebes Island - Endonezya
- Ukhta - Rusya
- Ukiah - Amerika
- Ukunda - Kenya
- Ulan Bator - Moğolistan
- Ulan Ude - Rusya
- Ulanhot - Çin
- Uliastai - Moğolistan
- Ulsan - Güney Kore
- Ulukhaktok - Kanada
- Ulundi - Güney Afrika
- Ulusaba - Güney Afrika
- Ulyanovsk - Rusya
- Umba - Papua Yeni Gine
- Umeå - İsveç
- Umiat - Amerika
- Umiujaq - Kanada
- Umnak Island - Amerika
- Umnugobitour - Moğolistan
- Umuarama - Brezilya
- Una - Brezilya
- Unalakleet - Amerika
- Unalaska - Amerika
- Unayzah - Suudi Arabistan
- Unea Island - Papua Yeni Gine
- Unguia - Kolombiya
- Union City - Amerika
- Union Island - Saint Vincent and the Grenadines
- Universal City, TX - Amerika
- Upala - Costa Rica
- Upavon - Birleşik Krallık
- Upernavik - Greenland
- Upiara - Papua Yeni Gine
- Upington - Güney Afrika
- Upland - Amerika
- Upper Heyford - Birleşik Krallık
- Uralsk - Kazakistan
- Uranium City - Kanada
- Uray - Rusya
- Urgench - Özbekistan
- Urgoon - Afganistan
- Uribe - Kolombiya
- Urmia - İran
- Urrao - Kolombiya
- Urubupunga - Brezilya
- Uruguaiana - Brezilya
- Uruzgan - Afganistan
- Uşak - Türkiye
- Ushuahia - Arjantin
- Usino - Papua Yeni Gine
- Usinsk - Rusya
- Ust Kamenogorsk - Kazakistan
- Ust-Ilimsk - Rusya
- Ust-Kut - Rusya
- Ustupo - Panama
- Utica - Amerika
- Utila Island - Honduras
- Utirik Island - Marshall Adaları
- Utopia Creek - Amerika
- Uttaradit - Tayland
- Utti / Valkeala - Finlandiya
- Uturoa - French Polynesia
- Uummannaq - Greenland
- Uvalde - Amerika
- Uvol - Papua Yeni Gine
- Uzhhorod – Ukraine
U Harfiyle Başlayan Ülkeler
Dünya üzerindeki u harfiyle başlayan ülkeleri sorduğumuzda hemen aklımız birkaç isim gelmektedir. Bu ülkeler genellikle Uganda ya da Ukrayna olmaktadır. Dünya genelinde u harfiyle başlayan 4 kıtaya yayılmış 4 ülke yer almaktadır.
- Ukrayna (Başkenti Kiev) – Avrupa kıtası
- Uganda (Başkenti Kampala) – Afrika kıtası
- Umman (Başkenti Maskat) – Asya kıtası
- Uruguay (Başkenti Montevideo) – Amerika kıtasının güneyi
Türkiye'de U Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri
Ülkemizde u harfiyle başlayan tek bir il yer almaktadır. Bu il Uşak’tır. Pek çoğumuz listeye Urfa’yı da dâhil etse de Şanlıurfa’nın eski ismi Urfa’dır. Dolayısıyla u harfiyle başlayan şehirler listesine dâhil değildir.
U Harfiyle Başlayan Başkentler
Dünya üzerinde u harfiyle başlayan tek bir başkent ismi bulunmaktadır. Bu isim Moğolistan’ın başkenti Ulan Batur’dur.
YORUMLAR