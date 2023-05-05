P ile başlayan erkek isimleri, pek çok ismin yer aldığı bir kategori olduğu için en çok merak edilen konulardan biri oluyor. Peki, P harfi ile başlayan erkek bebek isimleri nelerdir? Bu konuda siz de fikir sahibi olmak istiyorsanız P harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamlarına göz atabilirsiniz.
P ile Başlayan Erkek İsimleri
P ile başlayan erkek isimlerinin pek çoğu bilinen ve popüler isimlerden oluşur ancak diğer yandan nadir kullanılan isimleri bulmak da mümkündür. Dünyaya gelecek bebeğiniz için isim arıyorsanız mutlaka P ile başlayan erkek bebeği isim önerini inceleyin.
P Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları
- Paker: 1) Çatık kaşlı aslan. 2) Temiz ve iyi kalpli.
- Pamir: 1) Dünyanın çatısı. 2) Orta Asya’da bir dağ.
- Parla: Işık saç, ışıl ışıl ol anlamında
- Pars: 1) Yırtıcı bir hayvan türü. 2) Atılgan, dışa dönük, becerikli.
- Payidar: Rütbesi olan, saygın, adaletli davranan
- Pehlivan: Güreş yapan kişi
- Pekcan: Canı sağlam ve dayanıklı olan
- Peker: Dayanıklı, sağlam, sert yiğit
- Pekin: İçinde kuşku olmayan, kesin
- Pekiner: Kuşkusuz yiğit
- Pekşen: Pek mutlu, çok şen anlamında
- Pektaş: Sert ve dayanıklı taş
- Peren: Ülker yıldızı
- Perker: Güçlü, kuvvetli, yağız
- Perkin: Güçlü olan, üstün olan kişi
- Pertav: Sıçrayış
- Pertev: Parlaklık, ışıltı
- Pelit: Meşe ağacının meyvesi
- Pend: Nasihat
- Pesen: Sis, çiy
- Peyam: Mutlu gün
- Peyami: Haber getiren, bilgi toplayan, haberci
- Peykan: Beyaz taç
- Peyman: Ant, yemin etmek
- Pirali: Yaşlı ve bilgili kişi, ihtiyar
- Pirhan: Yaşı geçmiş, yaşlı hükümdar
- Pirhasan: İhtiyar ve iyi kalpli kişi
- Piri: 1) Bir mesleğin ya da işin kurucusu olan. 2) İhtiyarlık.
- Piruz: Hayırlı olan, uğur getiren, uğurlu
- Piyar: 1) Sevilen, sevgili. 2) Fedakâr, özveri gösteren kişi.
- Polat: Kuvvet, hem fiziksel hem de ruhsal anlamda güçlü, çelik kadar sert
- Polathan: Çelik kadar sert han,
- Polatkan: Çelik kadar sağlam kan
- Porzer: Sarı saçlı, sarışın
- Poyraz: Kuzeydoğu yönünde esen rüzgar
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