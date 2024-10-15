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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 3. Lig Pablo Martin Batalla: Kalitesi milli takım için müsait ama... - Futbol Haberleri

        Pablo Martin Batalla: Kalitesi milli takım için müsait ama...

        Bursaspor'un efsane futbolcularından Pablo Martin Batalla, Yeşil Beyazlılar'daki teknik direktörlük kariyerine 6 maçın 5'ini kazanarak lider başladı. Arjantinli çalıştırıcı, Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'ye ilişkin, "Kalitesi milli takım için yeterli ama iki tane çok iyi forvet var" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 17:03 Güncelleme: 15.10.2024 - 17:03
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        "Kalitesi milli takım için müsait ama..."
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        TFF 3. Lig'de Bursaspor'un teknik direktörü Pablo Martin Matalla, A Spor'a gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

        "BURSASPOR'A SEÇMEK KOLAY OLDU"

        Arjantinli teknik adam, Bursaspor tercihi için, "Bursaspor teklifi geldiğinde başka teklifler de vardı ama kulübe olan sevgimden dolayı seçim yapmak kolay oldu. Kulübün projesinin içinde olmak istedim." dedi.

        GOL YEMEME SERİLERİ

        Profesyonel liglerde şu ana kadar gol yemeyen tek takım oldukları hatırlatılan ve bunun baskı oluşturup oluşturmadığı sorusuna cevap veren Batalla, "Taktik prensiplerin üzerinde çalışıyoruz. Hiç gol yemeyelim diye bir takıntım yok. Önünde sonunda bir gol yiyeceğiz, beni çok endişelendiren bir şey değil." sözlerini sarf etti.

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        TARAFTARA MESAJI

        3. Lig'de taraftar rekoru kırdıkları hatırlatılan Batalla, "Ben Bursaspor taraftarına her zaman müteşekkirim. Kulüpte olduğum zaman da olmadığım zaman da bana sevgi ve saygılarını her zaman gösterdiler. Yaptıkları tarihi bir şey. Arjantin'de bile haberlere çıkıyor. Bir 3. Lig takımı her maç 40 binden fazla taraftara oynuyor, bu da fenomence bir şey." açıklamasında bulundu.

        MAURO ICARDI

        Galatasaray forması giyen vatandaşı Mauro Icardi ile ilgili konuşan 40 yaşındaki teknik adam, "7 sene burada oynadım, en çok gol atan Arjantinli oyuncu rekorunu kırmak istedim ama Mauro Icardi geldi ve 2 senede bu rekoru kırdı. Müthiş bir oyuncu. Herkesin onun oyununun keyfini çıkarması lazım. Kalitesi müsait ama milli takımda da çok iyi iki forvet var." ifadelerini kullandı.

        Kendisinin futbolculuğu, Alex de Souza ve Gheorghe Hagi ile ilgili, "Hangisi?" sorusuna cevap veren Batalla, "Batalla olmadığını söyleyebilirim." dedi. Hagi'nin futbolculuk dönemini de çok fazla Hagi'nin futbolculuk dönemini de çok fazla izlemediğini kaydeden Batalla, "Benim Türkiye'de karşılaştığım en büyük oyuncu Alex'ti diyebilirim" dedi.

        İlerleyen dönemde 4 büyüklerden teklif gelmesi durumunda tercihini hangisi olacağı sorusuna yanıt veren Batalla, "Oyunculuğun bana öğrettiği bir şey varsa, o da çok uzun vadeli düşünmemek. Anın tadını çıkartıyorum. En çok sevdiğim kulüpteyim. Şu anda güzel bir durumdayız. O yüzden böyle ilerideki şeyleri düşünmeyi çok sevmiyorum." yanıtını verdi.

        TEKLİF ALDI MI?

        Futbolculuğu döneminde 4 büyüklerden teklif alıp almadığı yönünde soruya yanıt veren Arjantinli teknik adam, "Çin'deyken temas oldu ama hiç resmi teklif olmadı. Temaslar olmuştu. Resmi bir şey olmadığı için, "Teklif geldi ve ben kabul etmedim." demek istemiyorum." sözlerini sarf etti.

        ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ

        Batalla, Süper Lig şampiyonluk tahmini konusunda, "Zor bir soru. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin nitelik ve nicelik olarak bir üstünlüğü var geri kalan takımlara karşı. Galatasaray'da şu anda kulübü çok iyi tanıyan bir hoca var. Fenerbahçe'de Mourinho var, bir efsane. Şampiyonluk bence küçük detaylarla belirlenir." değerlendirmesinde bulundu.

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