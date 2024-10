Pablo Martin Batalla: Kalitesi milli takım için müsait ama...

TFF 3. Lig'de Bursaspor'un teknik direktörü Pablo Martin Matalla, A Spor'a gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

TARAFTARA MESAJI

3. Lig'de taraftar rekoru kırdıkları hatırlatılan Batalla, "Ben Bursaspor taraftarına her zaman müteşekkirim. Kulüpte olduğum zaman da olmadığım zaman da bana sevgi ve saygılarını her zaman gösterdiler. Yaptıkları tarihi bir şey. Arjantin'de bile haberlere çıkıyor. Bir 3. Lig takımı her maç 40 binden fazla taraftara oynuyor, bu da fenomence bir şey." açıklamasında bulundu.