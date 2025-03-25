Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA Pacers'tan üst üste 5. galibiyet - Basketbol Haberleri

        Pacers'tan üst üste 5. galibiyet

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Indiana Pacers, Minnesota Timberwolves'u 119-103 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 10:20 Güncelleme: 25.03.2025 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pacers'tan üst üste 5. galibiyet
        ABONE OL

        NBA'de 8 maç oynandı. Doğu Konferansı dördüncüsü Pacers, sahasında Minnesota Timberwolves'u mağlup etti

        Tyrese Haliburton'ın 24 sayı, 11 asistle oynadığı Pacers'ta, Obi Toppin 20 sayı, Aaron Nesmith 17 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

        Konuk takımda ise Naz Reid 20 sayı ve Anthony Edwards'ın 17 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.

        ADEM BONA'DAN 6 SAYI - 7 RİBAUNT

        Batı Konferansı'nda 14. sırada yer alan New Orleans Pelicans, Philadelphia 76ers'i 112-99 yendi.

        Pelicans'ta Karlo Matkovic 19, Antonio Reeves ise 17 sayıyla oynayarak galibiyette önemli rol oynadı.

        76ers forması giyen milli basketbolcu Adem Bona 6 sayı, 7 ribaunt kaydederken, Jared Butler ve Justin Edwards ise 19'ar sayıyla mücadele etti.

        REKLAM

        SONUÇLAR

        Washington Wizards - Toronto Raptors : 104-112

        Orlando Magic - Los Angeles Lakers: 118-106

        Indiana Pacers - Minnesota Timberwolves 119-103

        Brooklyn Nets - Dallas Mavericks : 101-120

        New Orleans Pelicans - Philadelphia 76ers: 112-99

        Denver Nuggets - Chicago Bulls: 119-129

        Sacramento Kings - Boston Celtics: 95-113

        Phoenix Suns - Milwaukee Bucks: 108-106

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 zanlı yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 zanlı yakalandı
        Irak Konsolosluğu'na saldıranlar kaza yapınca yakalandı!
        Irak Konsolosluğu'na saldıranlar kaza yapınca yakalandı!
        Önce tek kurşunla infaz! Sonra başsağlığı!
        Önce tek kurşunla infaz! Sonra başsağlığı!
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        Bayram öncesi 'taklit' ve 'tağşiş' uyarısı!
        Bayram öncesi 'taklit' ve 'tağşiş' uyarısı!
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Oğuz Aydın fırtınası!
        Oğuz Aydın fırtınası!
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        Gökyüzünde sıra dışı görüntü: Sebebi belli oldu
        Gökyüzünde sıra dışı görüntü: Sebebi belli oldu
        Poşetli cinayetin firarisi yakalandı
        Poşetli cinayetin firarisi yakalandı
        Emekli aylığına haciz uygulanabilir mi
        Emekli aylığına haciz uygulanabilir mi
        Icardi değişti
        Icardi değişti
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili
        Yağış beklenmiyor, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Yağış beklenmiyor, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru