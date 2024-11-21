Pahalı ayakkabı bulan hırsızların 'çak'lı sevinci

Arnavutköy'de bir apartmana hırsızlık için giren 2 kişi, bir dairenin önünde gördükleri pahalı ayakkabı karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyerek birbirlerine 'çak' yaptı.

Hırsızların sevinci güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, pahalı ayakkabıyı gördükten sonra bir müddet sevinen hırsızların daha sonrasında ayakkabıyı kıyafetlerinin içine saklayarak çaldığı görüldü.