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        Haberler Gündem Güncel Pahalı ayakkabı bulan hırsızların 'çak'lı sevinci | Son dakika haberleri

        Pahalı ayakkabı bulan hırsızların 'çak'lı sevinci

        İstanbul Arnavutköy'de ayakkabı çalmak için bir apartmana giren 2 hırsız, denk geldikleri pahalı bir ayakkabıyı görünce birbirlerine çak yaparak sevindi. Hırsızların sevinci apartmanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 11:48 Güncelleme: 21.11.2024 - 12:17
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        Pahalı ayakkabı bulan hırsızların 'çak'lı sevinci
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        Arnavutköy'de bir apartmana hırsızlık için giren 2 kişi, bir dairenin önünde gördükleri pahalı ayakkabı karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyerek birbirlerine 'çak' yaptı.

        Hırsızların sevinci güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, pahalı ayakkabıyı gördükten sonra bir müddet sevinen hırsızların daha sonrasında ayakkabıyı kıyafetlerinin içine saklayarak çaldığı görüldü.

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        #hırsızlık
        #istanbul aranavutköy
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