Pahalı ayakkabı bulan hırsızların 'çak'lı sevinci
İstanbul Arnavutköy'de ayakkabı çalmak için bir apartmana giren 2 hırsız, denk geldikleri pahalı bir ayakkabıyı görünce birbirlerine çak yaparak sevindi. Hırsızların sevinci apartmanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Giriş: 21.11.2024 - 11:48 Güncelleme: 21.11.2024 - 12:17
Arnavutköy'de bir apartmana hırsızlık için giren 2 kişi, bir dairenin önünde gördükleri pahalı ayakkabı karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyerek birbirlerine 'çak' yaptı.
Hırsızların sevinci güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, pahalı ayakkabıyı gördükten sonra bir müddet sevinen hırsızların daha sonrasında ayakkabıyı kıyafetlerinin içine saklayarak çaldığı görüldü.
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