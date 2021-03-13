Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi'nden hem Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) hem de sigortacılığa ilişkin önemli düzenlemeler çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yaşından küçüklerin Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacağını açıklarken ayrıca BES dışında özel emeklilik hizmeti veren sandık ve vakıflardaki birikimlerin, cazip imkanlarla 2023 yılı sonuna kadar BES’e aktarımına imkan sağlanacağını da belirtti. Reform paketine göre Bireysel Emeklilik Sistemi ile sağlık, hayat, eğitim sigortası gibi özel güvencelerin cazip olanaklarla bütünleşik bir güvence paketi şeklinde sunulması sağlanacak.

Reform paketini değerlendiren Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, reform paketi ile şu anda 18 yılda 171 milyar liralık birikime ulaşan Bireysel Emeklilik Sistemi'nin reformun hayata geçirilmesiyle sonucu 100 milyar liralık bir potansiyele daha kavuşacağını belirtti.

İLK ETAPTA 2.5 MİLYON ÇOCUK KATILIR

18 yaş altı 20 milyon civarında nüfusumuzun olduğunu ifade eden Benli, ilk etapta bu nüfusun yüzde 10-15'inin sisteme katılacağını hesapladıklarını dile getirerek, "2.5 milyondan hesaplasak 5 ile 10 yılda 30 milyarlık bir tutarın birikime dönüşme imkanı var. Yine BES'in dışında kalmış vakıf ve dernek sandıklarının da BES'e transferi için yol açılıyor. Orada da yaklaşık 50 milyar liralık bir potansiyel var. Şimdi sektördeki şirketlerimiz her iki konuda çalışmalarını yapacak, ürünlerini hazırlayacak ve bu potansiyelin sektöre kazandırılmasını sağlayacak" dedi.

BES, HAYAT, EĞİTİM VE SAĞLIK ENTEGRE OLACAK

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile hayat, sağlık ve eğitim sigortalarının modüler entegre bir yapı içerisine geçmesinin önünün açılmasının önemine vurgu yapan Benli, şunları kaydetti: "Bizler Bireysel Emeklilik Sistemi ile hayat sigortasını içiçe geçiremediğimiz zaman bu fonlar, emeklilik zamanı tüketime kayabiliyor. Asıl amacından başka bir yöne gidebiliyor. Şimdi modüler sistem sayesinde irat sigortaları dediğimiz hayat sigortalarının birikim tarafı ile BES'in entegre olması sağlanacak. Bu sayede çok yeni ürünlerle çok farklı kişilere ulaşacağız. Bu yıla kadar BES'ten 142 bin civarında emekli olan var. Emekli olanlar için bu da farklı bir açılım olacak. Emeklilerin hayat sigortaları ile birleştirilerek bu ürünler sayesinde düzenli aylık gelir elde etmeleri sağlanabilecek. Veya gençlerimiz belki bu bütünleşik ürünleri alarak bir yenden BES'te tasarruflarını yaparken bir yandan da hayat sigortası tarafından bir sonraki adımı planlayabilecekler. Bütünleşik ürünler çıkarabileceğiz."