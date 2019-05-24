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Pakistan: "1500 km'lik balistik füzemiz başarılı oldu!"

AA

Pakistan ordu sözcüsü General Asıf Gafur, "Şahin-2 karadan karaya balistik füze deneme atışımız başarıyla sonuçlandı. Konvansiyonel ve nükleer başlık taşıyabilen füzenin menzili bin 500 kilometre" açıklamasında bulundu. Pakistan'dan ateşlenen füzenin Umman denizindeki hedefini vurduğu belirtildi

Pakistan uzun menzilli füze

Pakistan ordu sözcüsü General Asıf Gafur, Şahin-2 füzesinin deneme atışının başarıyla gerçekleştiğini açıkladı. Konuya ilişkin açıklama yapan sözcü Gafur, "Şahin-2 karadan karaya balistik füze deneme atışımız başarıyla sonuçlandı. Konvansiyonel ve nükleer başlık taşıyabilen füzenin menzili bin 500 kilometre. Şahin-2, Pakistan'ın ihtiyacı olan bölgesel istikrar için gerekli caydırıcı güce sahip" ifadelerini kullandı.

UMMAN'DAKİ HEDEFİ VURDU

AA'da yer alan habere göre ordudan yapılan açıklamada ise atışın Umman denizindeki hedefini başarıyla vurduğu, denemenin üst düzey ordu yetkililerince izlendiği ifade edildi. Pakistan Başbakanı İmran Han'ın da füzeyi üreten ve atışı başarıyla gerçekleştiren mühendis ve askerleri tebrik ettiği bilgisi de açıklamada yer aldı. Pakistan geçen sene ve bu yılın ilk aylarında da uzun ile orta menzilli füze denemeleri yapmıştı. Yapılan denemelerde Şahin ve Ghauri tipi füzeler kullanılmıştı.

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