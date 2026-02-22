Canlı
        Haberler Dünya Ortadoğu Pakistan, Afganistan'a saldırdı: 18 ölü | Dış Haberler

        Afganistan, Pakistan'ın hava saldırılarında 18 kişinin öldüğünü açıkladı

        Afganistan, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef alması sonucu 18 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 20:43
        Pakistan, Afganistan'a saldırdı: 18 ölü

        Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pakistan'ın ülkenin hava sahasını ihlal ederek sivil bölgelere saldırılar düzenlediği" kaydedildi.

        Açıklamada, Nangarhar ve Paktika bölgelerine yönelik saldırılarda "çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ve yaralandığı" belirtildi.

        Afganistan'ın "egemenliğinin ihlalinin şiddetle kınandığı" açıklamada, "Pakistan'ın saldırılarının uluslararası hukuku, komşuluk ilkelerini ve İslami değerleri ihlal ettiği" değerlendirmesi yer aldı.

        Açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" uyarısında bulunuldu.

        Afganistan Kızılayının Nangarhar bölge ofisinde görevli Mevlevi Fazl Rahman Fayyaz, yaptığı açıklamada, Pakistan’ın saldırısı sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

        Pakistan, saldırılarda 70 "teröristin" öldürüldüğünü öne sürdü

        Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry, Geo News kanalına yaptığı açıklamada, "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" iddia etti.

        Chaudhry, son dönemde Pakistan'da artan saldırılara yanıt olarak Pakistan Talibanı (TTP) ve bağlı gruplara ait 7 "terör kampı" ve sığınağın istihbarat odaklı operasyonlarla hedef alındığını belirtti.

        Afganistan'ın 2020'de imzalanan Doha Anlaşması kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmediğini savunan Chaudhry "Afganistan uzun süredir terör ihraç ediyor." ifadesini kullandı.

        Chaudhry, bugüne kadar ülke genelinde 70 bine kadar istihbarat temelli operasyon düzenlendiği ve çok sayıda kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

        Pakistan Enformasyon Bakanlığı, ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.

        Afganistan merkezli Tolo News'e konuşan yerel kaynaklar ise Pakistan savaş uçaklarının Afganistan’ın Paktika vilayetinin Barmal bölgesine hava saldırıları düzenlediğini belirtmişti.

        PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

        Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

        Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

        İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

        Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

