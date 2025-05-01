Pakistan artan gerilime karşı diplomatik temaslarını artırdı

Pakistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Şerif ofisinde, Çin'in İslamabad Büyükelçisi Jiang Zaidong ile bir araya gelerek bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

Görüşmede Şerif'in, Güney Asya'daki mevcut durumda Pakistan'a verdiği güçlü ve kararlı destek dolayısıyla Çin'e teşekkür ettiği bildirildi.

Pakistan basınına göre, Dışişleri Bakanı İshak Dar da Güney Kore, Slovenya ve Somali dışişleri bakanlarıyla ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirerek, bölgedeki son durum hakkında bilgi verdi.

Öte yandan Başbakan Şerif, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde, Pahalgam bölgesindeki terör saldırısına ilişkin, güvenilir, şeffaf ve tarafsız uluslararası bir soruşturma önerisini yineleyerek, terörizmin her türünü kınadığını belirtmişti.

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Katar Emiri Al Sani ise Güney Asya'da barış çabaları konusundaki tutumundan ötürü Pakistan'ı takdir ederek, kriz ortamının yatıştırılması için İslamabad ile işbirliği yapmak istediklerini söylemişti.