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        Haberler Dünya Asya-Pasifik Pakistan, BRICS üyeliğine başvurdu

        Pakistan, BRICS üyeliğine başvurdu

        Pakistan'ın Moskova Büyükelçisi Muhammed Halil Cemali, ülkesinin, resmi olarak BRICS üyeliğine başvurduğunu ve üyelik sürecinde Rusya'nın desteğine güvendiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 01:26 Güncelleme: 23.11.2023 - 01:26
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        Pakistan, BRICS üyeliğine başvurdu
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        Rus TASS haber ajansına konuşan Cemali, Pakistan'ın, BRICS gibi önemli bir örgütün parçası olmak istediğini ifade etti.

        Cemali, ülkesinin, resmi olarak BRICS üyeliğine başvurduğunu ve üyelik sürecinde Rusya'nın desteğine güvendiğini dile getirerek, İslamabad'a bu konuda destek vermeleri için diğer üye ülkelerle de temas halinde olduklarını kaydetti.

        Büyükelçi Cemali, 2024'te, Rusya'nın dönem başkanlığında, ülkesinin, BRICS'e üye olmayı planladığını belirtti.

        BRICS NEDİR?

        BRICS terimi, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın ekonomilerini kastetmek için kullanılır. BRICS, bu ülkelerin İngilizce isimlerinin baş harflerinden oluşur (Brasil, Russia, India, China, South Africa). BRICS ülkeleri hızlı bir gelişim içerisinde.

        2011 yılında Güney Afrika Cumhuriyeti’nin birliğe katılmasına kadar orijinal dört üye BRIC (ya da İngilizce “the BRICs”) olarak adlandırılmıştı. Aynı yıl Çin’in Sanya kentinde düzenlenen zirveye Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma’nın da katılımı ile BRIC grubu adını BRICS olarak değiştirdi.[2] BRICS ülkeleri, bulundukları bölgelerin bölgesel ilişkileri üzerindeki önemli nüfuz potansiyeliyle tanınırlar ve beş ülkenin hepsi G20 üyesidir.

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