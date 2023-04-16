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Pakistan'da çatışma: 8 militan etkisiz hale getirildi 2 asker öldü

Pakistan’ın Güney Veziristan bölgesinde güvenlik güçleriyle militanlar arasında çıkan çatışmada 2 asker hayatını kaybetti, 8 militan etkisiz hale getirildi

Pakistan'da çatışma: 8 militan etkisiz hale getirildi 2 asker öldü
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AA

Pakistan’ın Güney Veziristan bölgesinde çıkan çatışmada, 8 militan etkisiz hale getirildi, 2 asker yaşamını yitirdi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Güney Veziristan'a bağlı Zarmilan bölgesinde güvenlik güçleriyle militanlar arasında çatışma çıktığı belirtildi.

AA'nın haberine göre açıklamada, çıkan çatışmada, 8 militanın etkisiz hale getirildiği, 2 askerin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğine işaret edilen açıklamada, militanların hangi örgüte üye olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

TERÖR SALDIRILARINDA ARTIŞ

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde, son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini belirtiyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Pakistan'ın Peşaver şehrinde, 30 Ocak'ta, öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında, çoğu polis olmak üzere, 102 kişi hayatını kaybetmişti.

Belucistan'da, 6 Mart'ta düzenlenen intihar saldırısında da 10 polis yaşamını yitirmişti.

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