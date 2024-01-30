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        Haberler BBC Diğer Pakistan'da eski başbakan İmran Han 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

        Pakistan'da eski başbakan İmran Han 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

        Pakistan'da eski başbakan Imran Han, gizli devlet bilgilerini sızdırma suçlamasından yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 30.01.2024 - 15:31 Güncelleme: 30.01.2024 - 15:31
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        Pakistan'da eski başbakan İmran Han 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı
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        İmran Han'ın partisinin destekçileri genel seçim öncesinde Karaçi'de düzenlenen bir mitinge katıldı EPA

        İmran Han'ın partisinin destekçileri genel seçim öncesinde Karaçi'de düzenlenen bir mitinge katıldı

        Pakistan’da eski başbakan Imran Han, gizli devlet bilgilerini sızdırma suçlamasından yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        2022 yılında muhalifleri tarafından başbakanlıktan indirilen Han, halihazırda yolsuzluk suçlamaları nedeniyle üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

        Imran Han, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları siyasi olarak nitelendirdi.

        Pakistan'da 8 Şubat'ta yapılacak genel seçimlerde Han'ın aday olması yasaklandı.

        Han'ın lideri olduğu Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisinin başkan yardımcısı olan eski dışişleri bakanı Şah Mehmood Kureyşi de 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kureyşi, Han'ın da bulunduğu Rawalpindi'deki Adiala hapishanesinde tutuluyor.

        Süreç nasıl gelişti?

        Dava, Han'ın başbakan olduğu dönemde Pakistan'ın Washington Büyükelçisi tarafından İslamabad'a gönderilen ve ardından sızdırıldığı iddia edilen gizli diplomatik yazışmaların etrafında dönüyor.

        Han, güvensizlik oylamasıyla iktidardan düşürülmesinden bir ay önce, Mart 2022'de bir mitinge katılmış ve sahneye çıkarak kendisine karşı yabancı bir komplonun parçası olduğunu iddia ettiği bir kağıt parçasını havada sallamıştı.

        Eski başbakana göre kağıtta, "İmran Han iktidardan uzaklaştırılırsa her şeyin affedileceği" yazılıydı.

        Han o sırada ülke ismi vermedi ancak daha sonra ABD'yi sıkça eleştirdi.

        Kararını açıklayan savcılık, Han'ın eylemlerinin gizli bir belgeyi sızdırma ve diplomatik ilişkilere zarar verme suçlarını teşkil ettiğini söyledi.

        İkinci suçlama ömür boyu hapis ve hatta ölüm cezasına yol açabilir.

        İmran Han, Ağustos 2023'ten bu yana Adiala hapishanesinde tutuluyor.

        Özel mahkemede son birkaç aydır süren duruşmalara uluslararası medyanın katılmasına izin verilmedi.

        Yerel basında yer alan haberlerde, yargıca kısa süre önce davanın hızlandırılması talimatı verildiği belirtildi.

        Bir PTI sözcüsü mahkeme kararına itiraz edeceklerini söyledi ve kararı alay konusu diye niteledi.

        İmran Han'ın avukatlarından olan ve çok sayıda başka hukuki davayla da mücadele eden Naeem Panjutha, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Bu yasa dışı kararı kabul etmiyoruz" dedi.

        PTI'nin seçim için kampanya yürütmesinin yetkililer tarafından engellendiği iddia ediliyor.

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