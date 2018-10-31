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Pakistan’da idamla yargılanan kadın, kararı duyunca şoke oldu

Pakistan'da 2009 yılında Hazreti Muhammed'e ve İslam'a hakaret ettiği gerekçesiyle idama mahkum edilen Asia Bibi’nin Anayasa Mahkemesinde görülen temyiz duruşmasında serbest bırakılmasının ardından ülke genelinde protestolar başladı.

31.10.2018 - 14:11 | Güncelleme: İHA

Yaklaşık 9 yıldır tutuklu bulunan Asya Bibi adlı Hristiyan kadının temyiz duruşması başkent İslamabad'daki Anayasa Mahkemesinde görüldü.

İlk olarak 2010 yılında yerel mahkeme, 2014 yılında ise Lahor Yüksek Mahkemesi tarafından idama mahkum edilen Bibi'nin temyiz duruşmasında kararı açıklayan Anayasa Mahkemesi Başkanı Mian Sakıb Nisar, yargılamanın adil yapılmadığını söyleyerek, "Temyiz başvurusu kabul edilmiş ve yerel mahkeme ile eyalet mahkemesinin kararı tersine çevrilmiştir. Şüpheli şahsın idam kararı iptal edilmiş ve serbest bırakılmasına karar verilmiştir." diye konuştu.

Duruşma hakimlerinden Asıf Hosa ise yaptığı açıklamada, "Delillerin sunulması ve soruşturmanın yürütülmesi ile ilgilenenlerin gerçeği söylemedikleri ya da en azından hakikati ifşa etmedikleri izlenimi var. Alt mahkemelerin de çelişkili ifadelerle suçlamada bulunması aynı derecede rahatsız edici." dedi.

Kararın açıklanmasının ardından başta "Tahriki Lebbeyk Pakistan" isimli İslami eğilimli grup üyeleri olmak üzere farklı gruplar protestolara başladı. Özellikle Lahor, Karaçi ve İslamabad gibi büyük kentlerde sokaklara dökülen eylemciler 53 yaşındaki Bibi'yi serbest bırakan yargıçlar için de ölüm cezası talep etti.

Eylemciler özellikle İslamabad ve Lahor çevresindeki ana yolları kapattı. Bazı noktalarda gazetecilere ve araçlara saldıran eylemcilerin İslamabad'da bakanlıkların ve elçiliklerin bulunduğu D-Chowk bölgesine ulaşmasını engellemek için yollar konteynerlerle kapatıldı.

İdam edilmediği takdirde başkaları tarafından öldürüleceği yönünde tehditler alan Bibi ve ailesinin ülkeden ayrılması bekleniyor.

ÜLKEDE 600 DİNE HAKARET DAVASI VAR

Kavga ettiği iki kadın tarafından İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret etmekle suçlanan Bibi 2009 yılından bu yana cezaevinde bulunuyordu.

Hakkında 2010 ve 2014'te idam kararı verilen Bibi için birçok kadın ve insan hakları örgütü kampanyalar düzenlemişti.

İnsan hakları dernekleri, dine hakaret suçunun sık sık kişiler tarafından iftira amacıyla kullanıldığını savunuyor. Dernekler ayrıca 1990 yılından beri dine hakaret suçlamasıyla 70'in üzerinde kişinin linç edildiği veya cinayete kurban gittiğini duyurmuştu.

Pakistan'da İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaretin cezası idam olmasına rağmen bu ceza hiç uygulanmadı. Hali hazırda ülkede 600'ün üzerinde dine hakaret davası bulunuyor.

ABD Uluslararası İnanç Özgürlüğü Komisyonunun yaptığı açıklamaya göre, Pakistan'a dine hakaretten idam cezası alan ya da müebbet hapis cezasına çarptırılan 40 kişi daha bulunuyor.

Mahkeme sırasında beraat kararını duyan Asia Bibi, "Duyduklarıma inanamıyorum, artık çıkabilir miyim? Dışarı çıkmama gerçekten izin verecekler mi" diyerek kararı şaşkınlıkla karşıladı.

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