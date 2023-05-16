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Haberler Gündem 'Palalı Sabri' için beraat kararı
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Fuhuş çetesi davasında 'Palalı Sabri' için beraat kararı!

Kamuoyunda 'Palalı Sabri' olarak bilinen ve Gezi Parkı olayları sırasında göstericilere elindeki palayla saldıran Sabri Çelebi ile ilgili "fuhuş hattı" davasında karar açıklandı. Davada tutuksuz sanık Sabri Çelebi'nin de aralarında bulunduğu 10 sanığın tüm suçlardan beraatine karar verildi

'Palalı Sabri' için beraat kararı
DHA

Gezi Parkı olayları sırasında göstericilere elindeki palayla saldıran ve kamuoyunda 'Palalı Sabri' olarak bilinen Sabri Çelebi'nin Fas-İstanbul arasında "Fuhuş hattı" kurduğu iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, aralarında tutuksuz sanık Sabri Çelebi'nin de bulunduğu 10 sanığın tüm suçlardan beraatlerine karar verdi.

DHA'nın haberine göre polis Beyoğlu ve Beşiktaş'taki eğlence mekanlarına 13 Eylül 2021 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlemiş ve fuhuşa zorlandığı iddia edilen 62 yabancı uyruklu kadını kurtarmıştı.

Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında, o sırada firari olan aralarında Sabri Çelebi'nin bulunduğu 10 sanığa dava açılmıştı. 10 sanık hakkında 2 yıldan 248 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istenmişti. İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Nisan ayında görülen duruşmada mütalaasını açıklayan savcı da sanıklar hakkında ceza talebinde bulunmuştu. Öte yandan soruşturma döneminde firari olan Sabri Çelebi'nin celse arasında yakalama kararının kaldırıldığı öğrenildi.

6 SANIK DURUŞMAYA GELDİ

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Sabri Çelebi, Mehmet Şirin Ateş, Kenan Toprak, Engin Aytekin, Hüseyin Çelebi ve Mahmut İlter ile sanık avukatları katıldı. Duruşmaya katılan, mağdur veya şikayetçi olmadı.

BERAATLERİNİ İSTEDİLER

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Sabri Çelebi, beraatini talep etti. Sanık Mehmet Şirin Ateş ise "Masumum. Çok mağdur olduk. Yargısız infaz yapıldı" diyerek beraatini talep etti. Diğer sanıklar da beraatini istedi. Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini talep ettiler. Savunmaların ardından karar için müzakereye çekildiği sırada gazetecileri gören tüm sanıklar duruşma salonunun önünden uzaklaştı. Mahkeme kararını açıklamak üzere toplandığında da içeri girmeyen sanıklar adına konuşan avukatı, "Gazeteciler görüntü alıyordu, rahatsız oldular bu yüzden gelemediler" dedi. Mahkeme başkanı da sanıkların duruşmadan ayrıldıklarını tutanağa geçirdi.

ÜÇ SUÇTAN BERAAT

Mahkeme heyeti, tüm sanıkların "Örgüt kurma, yönetme ve üyelik" suçlarından haklarında dava açılmışsa da yeterli kanıt bulunmaması ve suç unsurlarının oluşmaması nedeniyle beraat kararı verdi. Mahkeme, "İnsan ticareti" ve "Fuhuş" suçlarından da mağdurların soruşturma aşamasındaki ifadeleri ve teknik takiplerde somutlaşan delillerin olmaması nedeniyle tüm sanıkların beraatine hükmetti. Heyet, tüm sanıklar hakkındaki adli kontrol kararlarının da kaldırılmasına karar verdi.

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