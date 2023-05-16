'Palalı Sabri' için beraat kararı

DHA'nın haberine göre polis Beyoğlu ve Beşiktaş'taki eğlence mekanlarına 13 Eylül 2021 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlemiş ve fuhuşa zorlandığı iddia edilen 62 yabancı uyruklu kadını kurtarmıştı.

Gezi Parkı olayları sırasında göstericilere elindeki palayla saldıran ve kamuoyunda 'Palalı Sabri' olarak bilinen Sabri Çelebi'nin Fas-İstanbul arasında "Fuhuş hattı" kurduğu iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, aralarında tutuksuz sanık Sabri Çelebi'nin de bulunduğu 10 sanığın tüm suçlardan beraatlerine karar verdi.

Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında, o sırada firari olan aralarında Sabri Çelebi'nin bulunduğu 10 sanığa dava açılmıştı. 10 sanık hakkında 2 yıldan 248 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istenmişti. İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Nisan ayında görülen duruşmada mütalaasını açıklayan savcı da sanıklar hakkında ceza talebinde bulunmuştu. Öte yandan soruşturma döneminde firari olan Sabri Çelebi'nin celse arasında yakalama kararının kaldırıldığı öğrenildi.

6 SANIK DURUŞMAYA GELDİ

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Sabri Çelebi, Mehmet Şirin Ateş, Kenan Toprak, Engin Aytekin, Hüseyin Çelebi ve Mahmut İlter ile sanık avukatları katıldı. Duruşmaya katılan, mağdur veya şikayetçi olmadı.