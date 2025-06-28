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        Haberler Spor Futbol Palmeiras: 1 - Botafogo: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Palmeiras: 1 - Botafogo: 0 | MAÇ SONUCU

        FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Palmeiras, normal süresi 0-0 biten karşılaşmanın uzatmalarında Botafogo'yu 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Brezilya ekibine çeyrek finali getiren gol 100. dakikada Paulinho'dan geldi. Palmeiras forması giyen Gustavo Gomez, 116. dakikada kırmzı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 22:25 Güncelleme: 28.06.2025 - 22:37
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        2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turundaki iki Brezilya ekibinin karşılaşmasında Palmeiras, Botafogo'yu 1-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

        ABD'nin Philadelphia şehrindeki Lincoln Financial Field Stadı'nda oynanan maçın normal süresi golsüz berabere bitti ve maç uzatmalara gitti.

        Palmeiras, maçın 100. dakikasında Paulinho'nun golüyle 1-0 öne geçerken Gustavo Gomez, 116. dakikada kırmızı kart görerek takımını Botafogo karşısında 10 kişi bıraktı.

        Son anları büyük heyecana sahne olan maçta başka gol olmayınca, karşılaşmayı 1-0 kazanan Palmeiras, çeyrek finale çıkan ilk takım oldu.

        Palmeiras, çeyrek finalde 5 Temmuz Cumartesi günü Benfica - Chelsea eşleşmesinin galibi ile oynayacak.

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