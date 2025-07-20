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        Haberler Bilgi Magazin Pamuk Prenses ve Avcı filmi konusu nedir? Pamuk Prenses ve Avcı oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Pamuk Prenses ve Avcı filmi konusu ve oyuncuları

        Pamuk Prenses ve Avcı (Snow White and the Huntsman) filmi 20 Temmuz Cumartesi akşamı TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Senaryosunu Evan Daugherty, Martin Solibakke kaleme alırken, filmin yönetmenliğini Rupert Sanders üstlenmektedir. Peki, "Pamuk Prenses ve Avcı filmi konusu nedir? Pamuk Prenses ve Avcı oyuncuları kimler?" İşte Pamuk Prenses ve Avcı filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2025 - 17:30 Güncelleme: 20.07.2025 - 17:30
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        Pamuk Prenses ve Avcı filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini, Kristen Stewart, Charlize Theron, Chris Hemsworth'un üstlendiği film, 2012 yılında vizyona girdi. Peki, "Pamuk Prenses ve Avcı filmi konusu nedir? Pamuk Prenses ve Avcı oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Pamuk Prenses ve Avcı filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

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        PAMUK PRENSES VE AVCI FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Kral Magnus ve Kraliçe Eleanorun güzel bir kızları olur. Adını Pamuk Prenses koyarlar. Lakin Pamuk Prenses 10 yaşındayken Kraliçe Eleanor kötü bir hastalığa tutulur ve çok geçmeden ölür. Kral Magnus bir gün Siyah ordunun üzerine savaşa gittiğinde hapiste olan Ravenna'ya aşık olur ve onunla evlenme kararı alır.Evlendikleri gece Ravenna onu öldürür. Ve kendi ordusu ile hakimiyete abisiyle birlikte geçer. Pamuk Prensesi hapse attırır. Bir gün Pamuk Prenses hapisten kaçmayi becerir ve Siyah ormana kaçar. Kraliçe onu yakalaması için peşinden Avcı'yı gönderir. Ama Avcı Pamuk Prensesin güzelliği karşısında güçsüz kalır ve ona aşık olur. Pamuk Prensesin tarafına geçerek onu William'ın babasına yetiştirir.

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        PAMUK PRENSES VE AVCI OYUNCULARI KİMLER?

        Pamuk Prenses rolüyle Kristen Stewart

        Avcı rolüyle Chris Hemsworth

        Kraliçe Ravenna rolüyle Charlize Theron

        Prens William rolüyle Sam Clafflin

        Küçük Ravenna rolüyleIzzy Meikle Small

        Küçük Pamuk Prenses rolüyle Rafey Cassidy

        Küçük William rolüyle Xavier Atkins

        Greta rolüyle Lily Cole

        Finn rolüyle Sam Spruel

        William'in babasi rolüyle Vincent Regan

        Kral Magnus rolüyle Noah Huntley

        kraliçe Eleanor rolüyle Liberty Rose

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