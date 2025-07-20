PAMUK PRENSES VE AVCI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kral Magnus ve Kraliçe Eleanorun güzel bir kızları olur. Adını Pamuk Prenses koyarlar. Lakin Pamuk Prenses 10 yaşındayken Kraliçe Eleanor kötü bir hastalığa tutulur ve çok geçmeden ölür. Kral Magnus bir gün Siyah ordunun üzerine savaşa gittiğinde hapiste olan Ravenna'ya aşık olur ve onunla evlenme kararı alır.Evlendikleri gece Ravenna onu öldürür. Ve kendi ordusu ile hakimiyete abisiyle birlikte geçer. Pamuk Prensesi hapse attırır. Bir gün Pamuk Prenses hapisten kaçmayi becerir ve Siyah ormana kaçar. Kraliçe onu yakalaması için peşinden Avcı'yı gönderir. Ama Avcı Pamuk Prensesin güzelliği karşısında güçsüz kalır ve ona aşık olur. Pamuk Prensesin tarafına geçerek onu William'ın babasına yetiştirir.