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HaberlerTurizm

Pamukkale 2019'un 8 ayında 1 milyon 800 binin üzerinde turisti ağırladı

İHA

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale’ye gelen turist sayısının 2019 yılında ülke ortalamasının üzerinde olduğunu kaydederek, “Ağustos ayında da ilk defa tüm ayların rekorunu kırarak 400 bin sınırını aştı. Pamukkale'ye yaklaşık 1 milyon 800 binin üzerinde ilk 8 ayda ziyaretçi geldi. Ziyaretçi sayısında geçen yıla göre yüzde 24 artış var” dedi

pamukkale turizm

Başkan Şen, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne yer alan Pamukkale'ye olan ilginin her geçen yıl arttığını ve bunun da rakamlara olumlu yansıdığını ifade etti. Şen, Pamukkale’ye gelen turist sayısının 2019 yılında ülke ortalaması üzerinde olduğunu kaydederek, “Ağustos ayında da ilk defa tüm ayların rekorunu kırarak 400 bin sınırını aştı. 400 binin üzerinde yerli ve yabancı Ağustos ayında Pamukkale’yi ziyaret etti. Yıl olarak baktığınız zaman yaklaşık yüzde 24 civarında Pamukkale ören yerinde ziyaretçi sayısında artış var. Yaklaşık 1 milyon 800 binin üzerinde ilk 8 ayda ziyaretçi geldi” diye konuştu.

“2019 YILINI ÇOK İYİ RAKAMLARLA KAPATACAĞIZ"

Havaların soğumasıyla kaplıca ve termallere olan ilginin artacağını vurgulayan Başkan Şen şunları söyledi:
“Bundan sonraki dönemde bildiğiniz gibi yerli misafirlerin havaların da biraz soğumasıyla kaplıca ve termal bölgelere ilgisi daha fazla oluyor. Bir de bu yıl ilk defa uygulanacak Milli Eğitim Bakanlığı’nın kasım ayında öğrencilere bir haftalık bir tatili var. Bu tatilin de özellikle termal alanlara fayda sağlayacağına Pamukkale’ye de ciddi anlamda ziyaretçi getireceğini bekliyoruz. Biz 2019 yılını çok iyi rakamlarla kapatacağız. Bundan sonraki hedefimiz 2020 yılında Pamukkale’yi çok daha iyi noktalara getirmek. Biz tüm vatandaşlarımızı Pamukkale’ye davet ediyoruz.”

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