Pana, Euroleague'de ilk 4'ü garantiledi
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos AKTOR, THY Avrupa Ligi'nde play-off turunu ve ilk 4 sırada yer almayı garantiledi.
THY Avrupa Ligi'nde başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR, play-off turunu ve ilk 4 sırada olmayı garantiledi.
THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında Fransa temsilcisi Monaco'ya konuk olan Panathinaikos, karşılaşmayı 88-76 kazanarak organizasyonda 21 galibiyet, 12 mağlubiyetle 3. sırada yer aldı.
Avrupa Ligi'nde normal sezonunun bitimine 1 hafta kala ilk 4 sırada yer almayı garantileyen Yunan ekibi, play-off'ta ev sahibi avantajını da elde etti.