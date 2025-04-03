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        Haberler Spor Basketbol Pana, Euroleague'de ilk 4'ü garantiledi - Basketbol Haberleri

        Pana, Euroleague'de ilk 4'ü garantiledi

        Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos AKTOR, THY Avrupa Ligi'nde play-off turunu ve ilk 4 sırada yer almayı garantiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 22:50 Güncelleme: 03.04.2025 - 22:50
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        Pana, Euroleague'de ilk 4'ü garantiledi!
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        THY Avrupa Ligi'nde başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR, play-off turunu ve ilk 4 sırada olmayı garantiledi.

        THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında Fransa temsilcisi Monaco'ya konuk olan Panathinaikos, karşılaşmayı 88-76 kazanarak organizasyonda 21 galibiyet, 12 mağlubiyetle 3. sırada yer aldı.

        Avrupa Ligi'nde normal sezonunun bitimine 1 hafta kala ilk 4 sırada yer almayı garantileyen Yunan ekibi, play-off'ta ev sahibi avantajını da elde etti.

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