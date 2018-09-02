Panaitolikos - OFI maçı öncesi rakamlar

Yunanistan Süper Lig maçında Panaitolikos ile OFI, 03 Eylül 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:30. Panaitolikos son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. OFI son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 793 kodlu maçı oynayanlar; Panaitolikos galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 2.80, OFI galibiyet oranı 2.90. Alt oranı 1.35, üst oranı 2.15. Karşılıklı gol var 1.65, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Panaitolikos son hafta oynanan Paok maçında 1-2 kazandı.

OFI ise Olympiakos karşılaşmasında 0-3 yenildi.

Panaitolikos, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Panaitolikos, kendi sahasında 1 gol attı, 2 gol yedi.

OFI, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda OFI 2 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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