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        Haberler Dünya Panama'dan Trump'a net yanıt: Kanal bizimdir | Dış Haberler

        Panama Devlet Başkanı: Panama Kanalı Panama'nındır

        ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin töreninde "Panama Kanalını geri alıyoruz." diyerek kanalın ABD'ye ilhâk edileceğini belirtti. Trump'a yanıt Panama Devlet Başkanı José Raúl Mulino'dan geldi. Mulino "Panama Kanalı Panama'nındır ve öyle kalacaktır." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 21:59 Güncelleme: 20.01.2025 - 21:59
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        Panama'dan Trump'a net yanıt: Kanal bizimdir
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        ABD Başkanı Donald Trump, Yemin Töreninde Panama Kanalı'nın ABD'ye ait olacağına ilişkin açıklamalarını yineledi.

        Trump "Panama Kanalı aptalca bir şekilde Panama'ya verildi. ABD hiç harcamadığı kadar para harcadı ve 38 bin kişinin ölümüne sebep oldu bu kanal. Panama bize bir söz verdi ancak sözünü tutmadı. ABD gemileri çok büyük fiyatlarla fiyatlandırıldı. Çin de Panama Kanalı'nı kullanıyor biz de onu geri alıyoruz." dedi.

        Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino ise "Panama Kanalı, Panamalılarındır ve öyle olmaya devam edecektir. Panama Kanalı'nın kontrolü Panama'da kalmaya devam edecektir. Kanal tarafımızca sorumlu bir şekilde idare edilmektedir." dedi.

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