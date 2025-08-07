Panathinaikos: 0 - Shakhtar Donetsk: 0 | MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos'la 0-0 berabere kaldı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 14 Ağustos Perşembe Günü oynanacak.
Giriş: 07.08.2025 - 23:04 Güncelleme: 07.08.2025 - 23:19
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Panathinaikos'a konuk oldu.
Olympic Stadium Athens'te oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 14 Ağustos Perşembe Günü Polonya'da oynanacak.
