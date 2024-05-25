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        Haberler Spor Futbol Panathinaikos: 1 - Aris: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Panathinaikos: 1 - Aris: 0 | MAÇ SONUCU

        Yunanistan Kupası'nda Christos Kontis'in ekibi Panathinaikos, Apostolos Mantzios'un yönetimindeki Aris'i 1-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2024 - 23:55 Güncelleme: 25.05.2024 - 23:55
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        Yunanistan Kupası Panathinaikos'un!
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        Christos Kontis'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası finalinde Apostolos Mantzios'un yönetimindeki Aris'i 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

        Panthessaliko Stadyumu'nda oynanan maçta Panathinaikos'un golünü maçın 90+7. dakikasında Georgios Vagiannidis kaydetti.

        Gergin geçen maçta 3 kırmızı kart çıkarken Panathinaikos adına 51. dakikada Giannis Kotsiras, Aris adına ise 65. dakikada Vladimir Darida ve 71. dakikada Jean Jules Sepp Mvondo kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

        Sezonun önemli bir bölümünde Fatih Terim yönetiminde çalışan Panathinaikos, bu sonuçla birlikte toplamda 20. kez Yunanistan Kupası'nı müzesine götürmüş oldu.

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