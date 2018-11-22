THY Avrupa Ligi'nin 8. hafta mücadelesinde Panathinaikos sahasında İspanya temsilcisi Barcelona ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk periyotunu 13-10 önde tamamlayan Panathinaikos, devreye 34-25'lik üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyrekte Barcelona farkı 5'e kadar indirse de son periyotu iyi oynayan Panathinakos, Barcelona'yı 76-70 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Panathinaikos 5. galibiyetini aldı.

Barcelona ise 5 maç sonra mağlup oldu ve ligde 3. kez yenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ