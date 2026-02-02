Panathinaikos, Ergin Ataman'la yola devam ediyor!

Yunanistan Basketbol Ligi'nde Panathinaikos'un Aris'e mağlup olduğu maçın ardından Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, yaptığı videolu paylaşımda Ergin Ataman ve ekibine yönelik sert ifadeler kullanmıştı.

Oldukça öfkeli görünen Giannakopoulos, "Başantrenörler, yardımcı antrenörler ve oyuncular; nerede oynadığınızın farkında değilsiniz, burası Panathinaikos! Atina’ya döndüğünüzde, dönmeye yüzünüz varsa, umarım hepiniz istifa edersiniz!" ifadelerini kullanmıştı.

ATAMAN'IN İSTİFASI SÖZ KONUSU DEĞİL

Başkanın bu sözleri sonrası Yunan basını, Ergin Ataman'ın görevinden istifa edeceğini iddia ederken, Ataman ve ekibinin böyle bir düşüncesinin olmadığı öğrenildi.

Ataman ve ekibi için istifa veya görevden alma durumunun şu an için söz konusu olmadığı bildirildi.