        Panathinaikos, Ergin Ataman'la yola devam ediyor! - Basketbol Haberleri

        Panathinaikos, Ergin Ataman'la yola devam ediyor!

        Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Aris'e kaybedilen lig maçı sonrası Ergin Ataman ve ekibini istifa davet eden bir açıklamada bulunurken, taraflar arasında herhangi bir ayrılık düşüncesinin olmadığı öğrenildi. Ataman ve ekibinin görevinin başında olduğu ve ikinci EuroLeague şampiyonluğunun hedeflendiği belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2026 - 12:00 Güncelleme: 02.02.2026 - 12:00
        Ergin Ataman'la yola devam!
        Yunanistan Basketbol Ligi'nde Panathinaikos'un Aris'e mağlup olduğu maçın ardından Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, yaptığı videolu paylaşımda Ergin Ataman ve ekibine yönelik sert ifadeler kullanmıştı.

        Oldukça öfkeli görünen Giannakopoulos, "Başantrenörler, yardımcı antrenörler ve oyuncular; nerede oynadığınızın farkında değilsiniz, burası Panathinaikos! Atina’ya döndüğünüzde, dönmeye yüzünüz varsa, umarım hepiniz istifa edersiniz!" ifadelerini kullanmıştı.

        ATAMAN'IN İSTİFASI SÖZ KONUSU DEĞİL

        Başkanın bu sözleri sonrası Yunan basını, Ergin Ataman'ın görevinden istifa edeceğini iddia ederken, Ataman ve ekibinin böyle bir düşüncesinin olmadığı öğrenildi.

        Ataman ve ekibi için istifa veya görevden alma durumunun şu an için söz konusu olmadığı bildirildi.

        GIANNAKOPOULOS'TAN YENİ AÇIKLAMA!

        Bu arada Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, yeni bir paylaşımda bulunarak hedefin EuroLeague şampiyonluğu olduğunu söyledi.

        Evinin bahçesinden bir video yayınlayan Yunan başkan, "Avrupa kupasını mayıs ayında tam buraya, şu küçük masanın üstüne koyacağım.” ifadelerini kullandı. Bu paylaşım, Panathinaikos'un Ergin Ataman ve ekibiyle yola devam edeceği şeklinde yorumlandı.

