Rekor araç satışı sigortanın kaybını telafi etti

Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin ardından kamu bankalarının başlattığı düşük faizli kredi kampanyalarının ardından rekor kıran araç satışları sigortacıların da yüzünü güldürdü. Mart ayında başlayan küresel salgın ile trafik ve kasko sigortasında yüzde 20'yi aşan düşüş özellikle haziran ayında araç satışlarında yüzde 63'lük artışın ardından yılın ilk 6 ayında artıya dönmeyi başardı. Sigorta şirketlerinin bir bölümünün gönüllü olarak trafik sigortası poliçelerini ücretsiz uzatması Riskli Sigortalar Havuzu'ndaki araçların poliçe sürelerinin de yasal zorunluluk olarak uzatılması kaynaklı mali kayıplar da böylece telafi edilebildi. 2020 yılı Haziran ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarının 2019 yılı Haziran ayına göre yüzde 66,3, 2020 Mayıs ayına göre ise yüzde 120 oranında artış göstermesinin ardından bu araçların sigortaları da yapıldı. Böylece yılın ilk 6 ayında önceki yıla göre trafik sigortasında 184 bin kasko sigortasında ise 104 bin araçlık artış sağlanabildi. Temmuz ve ağustos aylarında da rekor artan otomobil satışlarının ardından sigorta yaptıran araç sayısının da katlanarak devam etmesi bekleniyor.
9.4 MİLYON ARAÇ TRAFİK SİGORTASI YAPTIRDI
Türkiye Sigorta Birliği rakamlarına göre trafik sigortası yaptıran araç sayısı 9,4 milyon kasko sigortası yaptıran araç sayısı ise 2.9 milyona ulaştı. Sigorta şirketlerinin elde ettiği trafik sigortası primi yüzde 8.3 yükselişle 7 milyar 478 milyona, kasko sigortası primleri ise yüzde 4.7 artarak 4 milyar 617 milyon liraya çıktı. Oysa pandemi nedeniyle eve kapanan vatandaşlar mart ve nisan aylarında araçlarını trafiğe çıkarmadıkları için hem trafik hem de kasko sigortalarını yenilemeye pek yanaşmamışlardı.
KASKODA HASAR ÖDEMELERİ YÜZDE 22 DÜŞTÜ
Diğer yandan sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat yasakları ile azalan trafik kazaları nedeniyle sigorta şirketlerinin ödediği tazminat miktarı ise kaskoda yüzde 22 ve trafik sigortasında ise yüzde 8.7 azaldı. Kasko sigortası için sigorta şirketleri 2019'un 6 ayında 2 milyar 860 milyon liralık tazminat öderken bunun 1.9 milyarını otomobiller için ödenen hasarlar oluşturdu. 2020'de ise ödenen hasar 2 milyar 223 milyon liraya indi. Trafik sigortasında ise 2019'un ilk 6 ayında 4.2 milyar liralık toplam tazminat karşın bu yıl 3 milyar 835 milyon liralık bir ödeme gerçekleştirildi.
|Trafik sigortası yaptıran araç sayısı yüzde 2 arttı
|2019
|2020
|Değişim (%)
|1-Otomobil
|5.874.953
|5.954.484
|1,4
|2-Taksi
|39.571
|40.532
|2,4
|3-Minibüs (Sürücü Dahil 10-17 koltuk)
|182.162
|181.313
|-0,5
|4-Otobüs (Sürücü dahil 18-30 koltuk)
|60.014
|56.469
|-5,9
|5-Otobüs (Sürücü dahil 31 ve üstü koltuk)
|16.178
|15.253
|-5,7
|6-Kamyonet
|1.669.233
|1.709.235
|2,4
|7-Kamyon
|195.321
|198.616
|1,7
|8-İş Makinası
|25.153
|25.852
|2,8
|9-Traktör
|478.167
|511.228
|6,9
|10-Römork
|687
|514
|-25,1
|11-Motosiklet ve Yük Motosikleti
|529.593
|552.726
|4,4
|12-Tanker
|9.585
|9.516
|-0,7
|13-Çekici
|119.421
|124.551
|4,3
|14-Özel Amaçlı Taşıt
|25.027
|28.373
|13,4
|15-Tarım Makinesi
|3.477
|4.332
|24,6
|TOPLAM
|9.228.541
|9.412.995
|2,0
|2.8 milyon araç kasko sigortası yaptırdı
|2019
|2020
|Değişim (%)
|1-Otomobil
|1.985.617
|2.095.645
|5,5
|2-Taksi
|5.188
|4.467
|-13,9
|3-Minibüs (Sürücü Dahil 10-17 koltuk)
|49.926
|46.588
|-6,7
|4-Otobüs (Sürücü dahil 18-30 koltuk)
|24.478
|23.044
|-5,9
|5-Otobüs (Sürücü dahil 31 ve üstü koltuk)
|7.434
|7.982
|7,4
|6-Kamyonet
|445.761
|441.953
|-0,9
|7-Kamyon
|66.188
|64.154
|-3,1
|8-İş Makinası
|7.365
|9.737
|32,2
|9-Traktör
|115.219
|118.715
|3,0
|10-Römork
|43.406
|46.813
|7,8
|11-Motosiklet ve Yük Motosikleti
|11.732
|10.037
|-14,5
|12-Tanker
|4.421
|4.149
|-6,2
|13-Çekici
|61.822
|65.488
|5,9
|14-Özel Amaçlı Taşıt
|14.972
|10.427
|-30,4
|15-Tarım Makinesi
|2.180
|904
|-58,6
|TOPLAM
|2.845.709
|2.950.101
|3,7
|Kasko sigortası hasar ödenen araç sayısı
|2019
|2020
|Fark
|1-Otomobil
|553.472
|388.160
|-165.312
|2-Taksi
|2.561
|1.516
|-1.045
|3-Minibüs (Sürücü Dahil 10-17 koltuk)
|20.217
|12.088
|-8.129
|4-Otobüs (Sürücü dahil 18-30 koltuk)
|10.258
|7.153
|-3.105
|5-Otobüs (Sürücü dahil 31 ve üstü koltuk)
|6.283
|4.965
|-1.318
|6-Kamyonet
|131.194
|92.110
|-39.084
|7-Kamyon
|13.365
|11.433
|-1.932
|8-İş Makinası
|602
|585
|-17
|9-Traktör
|10.716
|9.929
|-787
|10-Römork
|3.273
|3.054
|-219
|11-Motosiklet ve Yük Motosikleti
|1.043
|1.099
|56
|12-Tanker
|715
|479
|-236
|13-Çekici
|16.432
|13.969
|-2.463
|14-Özel Amaçlı Taşıt
|6.104
|6.004
|-100
|15-Tarım Makinesi
|181
|150
|-31
|Kasko Branşı Dönem İçi Ödeme Yapılan Toplam Mağdur Sayısı
|776.416
|552.694
|-223.722
|Trafik sigortası ödenen hasar sayısı
|1-Otomobil
|412.431
|358.975
|-53.456
|2-Taksi
|15.806
|13.497
|-2.309
|3-Minibüs (Sürücü Dahil 10-17 koltuk)
|29.916
|23.912
|-6.004
|4-Otobüs (Sürücü dahil 18-30 koltuk)
|17.937
|14.338
|-3.599
|5-Otobüs (Sürücü dahil 31 ve üstü koltuk)
|5.399
|4.727
|-672
|6-Kamyonet
|162.925
|144.690
|-18.235
|7-Kamyon
|34.158
|30.703
|-3.455
|8-İş Makinası
|1.622
|1.065
|-557
|9-Traktör
|2.360
|2.264
|-96
|10-Römork
|10
|1
|-9
|11-Motosiklet ve Yük Motosikleti
|11.688
|12.145
|457
|12-Tanker
|963
|736
|-227
|13-Çekici
|22.053
|20.602
|-1.451
|14-Özel Amaçlı Taşıt
|3.455
|3.416
|-39
|15-Tarım Makinesi
|24
|13
|-11
|Kasko Branşı Dönem İçi Ödeme Yapılan Toplam Mağdur Sayısı
|720.747
|631.084
|-89.663
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