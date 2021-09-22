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Pandemide evden para kazanma vaadiyle dolandırıcılık iddiasına gözaltı

Samsun'da pandemide evden iş imkanı ve evden paketleme ile para kazanma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen bir kişi Siber polisinin takibi sonucu yakalandı

Pandemide evden para kazanma vaadiyle dolandırıcılık iddiasına gözaltı
Pandemiyi fırsat bilip dolandırdılar!
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İHA

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri pandemide evden iş imkanı ve evden paketleme ile para kazanma vaadiyle dolandırıcılık yapıldığını bilgisini aldı. Siber polisi bir ay süren takip ve çalışma sonucu olayla ilgili Y.E.P adlı genci yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Y.E.P.'nin evinde ve aracın da yapılan aramalarda 200'e yakın kullanılmaya hazır başka şahıslar üzerine açılmış telefon hattı ve çok sayıda başka kişiler adına açılmış banka kartları ele geçirdi. Ayrıca dijital materyallere de incelenmek üzere el konuldu. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan Y.E.P. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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