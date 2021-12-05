Ölmek İçin Zaman Yok

(No Time to Die)

Yeni James Bond filmi, 2020 yılının ilk 3 ayında yavaş yavaş tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle, daha önceden belirlenen gösterim tarihinde seyircilerle buluşamadı. Yapımcı ve dağıtımcılar aşılamanın yayınlaşacağı bir dönemde karar kıldılar. Tüm dünyada eylül sonu ekim başında gösterime giren yeni James Bond filmi, 2021’in en çok gelir getiren filmler sıralamasında 756 milyon 371 bin 647 dolarla şu an üçüncü sırada. Aksiyon deyice akla gelen ilk serilerden biri olan ‘Ölmek İçin Zaman Yok’un Türkiye serüveni dünyaya göre çok daha mütevazı geçti. İlk 3 günde 60 bini geçen film, 9 hafta sonunda ‘Patron Bebek’ ve ‘Luka’ gibi animasyonların gerisinde kaldı. Bu da James Bond’un Türkiye’de yeni nesil seyirciler tarafından bir ‘Hızlı ve Öfkeli’ serisi kadar sevilmediğinin bir göstergesi olabilir. Toplam seyirci: 241.178





