Shang Chi ve On Halka Efsanesi

(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)

Türkiye’de 3 Eylül’de gösterime girdi. Marvel Sinematik Evreni’nin 25’nci filmi olan ‘Shang-Chi ve On Halka Efsanesi’ süper kahraman filmi geleneğiyle Uzakdoğu tarzı dövüş filmlerini fantastik zeminde birleştirmesini bilen seyre değer bir aksiyondu. Dünya genelinde Marvel Sinematik Evreni’nin diğer filmi ‘Black Widow’u geçti. Sonradan gösterime giren ‘Eternals’ın onu yakalama şansı ise zor görünüyor. Türkiye’de dünyadaki kadar başarılı olamasa da şu an 10’ncu sıradaki yerini koruyor. Toplam seyirci: 238.984