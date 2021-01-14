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'Pandemiden büyüyerek çıktık'

Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, ihracat ve e– ticaret faaliyetleriyle pandemiden büyüyerek çıktıklarını söyledi. Güzeliş online satışlarının bir önceki yıla göre 1.9 kat artış gösterdiğini kaydetti

'Pandemiden büyüyerek çıktık'
HABERTURK.COM

Kovid 19 pek çok sektörde olduğu gibi mücevher sektöründe de dijitalleşmeyi artırdı. Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, ihracat ve e– ticaret faaliyetleriyle pandemiden büyüyerek çıktıklarını söyledi. Güzeliş, bir grup gazeteciyle sohbet toplantısında 2020 yılını değerlendirip, 2021 yılına ilişkin hedeflerini paylaştı.

2020 yılına yeni koleksiyonlar, mağaza yatırımları ve artan ihracat hedefleriyle başladıklarını belirten Güzeliş ''Mart ayında başlayan pandemiyle birlikte hem çalışanlarımızın hem de tüketicilerimizin sağlığını korumak için bir dizi önlem aldık. Bu süreçte gerek ihracat faaliyetlerimizin durması gerekse alışveriş merkezlerinin kapanması, perakendede dijitalleşmenin önemini ortaya çıkardı. E-ticarette büyük bir atılım yaşadık, pandemiden büyüyerek çıktık.” dedi.

Pırlantanın pandemide de cazibesini yitirmediğini söyleyen Güzeliş “Pandemi ile bir dönem hayatımız durmuş gibi görünse de, yine özel günlerde kadınlara pırlanta hediye edildi, evlilik teklifleri tek taş yüzük ile yapıldı. Bu noktada online mağazamız öne çıktı. Online satışlarımız bir önceki yıla göre 1.9 kat artış gösterdi.” dedi.

Reklam ve kampanya çalışmalarına ara vermediklerinin altını çizen Güzeliş, yatırımlara devam ettiklerini, Konya, İstanbul Fatih ve Ankara Armada’da, Bulgaristan ve Arnavutluk’ta mağaza açtıklarını söyledi. Bu yıl Peru ve Fas'ta mağaza açmayı planladıklarını kaydeden Güzeliş ''Hali hazırda 2 mağazamız bulunan Irak’ta ise 3 yeni mağaza daha açacağız” diye konuştu. Güzeliş, Alışveriş Merkezleri'ndeki bazı mağazalarını da büyüttüklerini söyledi. Güzeliş'in verdiği bilgiye göre şirketin yurt içinde 72, yurt dışında 13 mağazası bulunuyor. Güzeliş, Avrupa ve Orta Doğu’nun en büyük üretim kapasitesine sahip olduklarını, 2020 yılında 100 milyon TL ihracatla, pırlantalı mücevherdeki ihracat liderliğini sürdürdüklerini belirtti.

'PARFÜM SATIŞINA BAŞLADIK'

Tüketicilerin mağazalarında pırlantanın yanı sıra satın almayı tercih edecekleri farklı ürünleri araştırdıklarını ve parfümde karar kıldıklarını aktaran Güzeliş, tasarımlarını Fransa’da parfümörlere yaptırdıkları Diamond'ı hayata geçirdiklerini belirtti. Güzeliş Aralık ayında mağazalarında pırlanta ile birlikte satışına başladıkları Diamond parfüm için kısa zamanda ciddi talep aldıklarını. 40 günde 2 bin 500 adet satışa ulaştıklarını aktardı.

ÖZEL GÜN BÜTÇESİ YERİNDE SAYDI

Güzeliş, özel günler için ayrılan bütçenin 2020 yılında da 2019'daki gibi 4 bin 700 TL olduğunu söyledi.

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