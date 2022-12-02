İşte 2023'ün rengi! 0:00 / 0:00

Dünyada renk otoritesi olarak kabul edilen Pantone Renk Enstitüsü her sene olduğu gibi bu sene de yılın rengini açıkladı.

GÜÇ VE CANLILIĞI İFADE EDİYOR Moda, sanat, dekorasyon gibi pek çok alanı etkileyen 2023 yılının rengi Viva Magenta oldu! Enstitü yılın rengini 'cüretkar, esprili ve her şeyi kapsayan' olarak tanımladı. Zorlu geçen 2022'nin ardından 2023 yılı için güç ve canlılığı ifade eden cesur bir kırmızı ton seçildiği belirtildi.

İNCELİKLİ KIZIL TON Sıcak ve soğuğu dengeleyen 'incelikli bir kızıl ton' olarak tanımlanan Viva Magenta için "Alışılmadık bir zaman için alışılmadık bir renk" yorumu yapıldı. Pantone Renk Enstitüsü Başkan Yardımcısı Laurie Pressman, Viva Magenta'nın devam eden salgının ortasında, yeniden ayağa kalkmaya çalışan bir dünyada güveni temsil ettiğini söyledi.