Sudan'dan 2011 yılında ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, beş yıldır on binlerce insanın ölümüne neden olan iş savaşla boğuşuyordu. Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ve heyette bulunan muhalefet liderleri Vatikan'ı ziyaret etti. Papa, yapılan görüşmede yere eğilerek Güney Sudanlı yetkililerin tek tek ayağını öptü.

Papa, heyete seslenerek "Siz kardeşlerimin barış içinde kalmasını istiyorum. Tüm kalbimle söylüyorum; artık ileriye gitmeliyiz. evet ortada çok büyük sorunlar var ancak bizi alt edemeyecekler. Sorunlarınızı çözün." mesajını iletti.

Papa ayrıca barışa katkı sağlaması amacıyla Güney Sudanlı yetkilileri Vatikan'da kalarak 24 saat süreyle dua etmeye davet etti.