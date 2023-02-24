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Haberler Yaşam Papağan Türleri, Cinsleri ve Özellikleri: Papağan Türleri ve Çeşitleri Nelerdir?
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Papağan türleri, cinsleri ve özellikleri: Papağan türleri ve çeşitleri nelerdir?

Keskin taklit yeteneği ve üstün zekâsıyla dikkat çeken papağanlar; papağangiller familyasının üyesi olan bir kuş türüdür. Sıcak yerlerde yaşayan ve kıvrık bir yapıya sahip olan gagalarını da tırmanmaları gerektiğinde üçüncü bir ayak gibi kullanabilen papağan özellikleri nelerdir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Papağan Türleri, Cinsleri ve Özellikleri: Papağan Türleri ve Çeşitleri Nelerdir?
HABERTURK.COM

Genel olarak ormanlık alanlarda ağaç üzerlerinde yaşayan papağanlar, insanların seslerini ve çeşitli melodileri ezberleyip tekrarlama yeteneğine sahip oldukları için evlerde de beslenmektedir. Peki, konuşan papağan türleri nelerdir? Küçük papağan türleri hangileridir? İşte, tüm detaylar…

Papağan Irkları

Papağanlar; her ne kadar birbirlerine çok benzeseler de birbirinden farklı karakteristik özellik taşıyan 300’den fazla türe sahiptir. Sayıları 300’ü aşan bu papağan ırkları sahip oldukları dil yapısına göre, meyve ve ceviz ile beslenen düz dilliler ve bitki özleriyle beslenen fırça dilliler olmak üzere iki ayrı sınıf altında toplanmışlardır.

Papağan Özellikleri

Yeni Zelanda papağanı dışında, iyi birer uçucu ve tırmanıcı olmaları ile öne çıkan papağanlar; çeşitli parlak renklere sahip, kısa boyunlu ve güçlü gagalı kuşlar olarak tarif edilmektedir. Tırmanmaları gerektiğinde güçlü gagalarını üçüncü bir ayak olarak da kullanan papağanlar, taklit becerileri ve üstün yetenekleri sayesinde insanlarla da dostluk kurabilen hayvanlar arasında yer almaktadır.

Mensup oldukları sınıfa bağlı olarak çiçek, meyve ve tohumlarla beslenen papağanların yaşadığı yerler genel olarak Afrika, Asya, Avustralya ve Amerika’nın tropikal ormanları olsa da bu hayvanlar üstün tekrar ve taklit yetenekleri sebebiyle insanlar tarafından evlerde de beslenmektedir.

Papağan Cinsleri

300’den fazla türe sahip olan papağanların bir kısmı, sahip oldukları uysal karakterleri sebebiyle evde bakılmaya uygundur. Günümüzde evde beslemek için en çok tercih edilen papağan cinsleri ise şu şekildedir:

Sultan Papağanı

Kökenleri Avustralya’ya dayanan bu papağan türünün, ıslık çalma ve duyduğu sesleri taklit etme yeteneği oldukça gelişmiştir. Yaklaşık olarak 25 yıllık bir yaşam süresine sahip olan sultan papağanları, diğer papağanlara göre bakımı daha kolay olan bir türdür.

Sarı Mavi Ara Ararauna Papağanı

Çok canlı renklere sahip olan ve oldukça iri boyutlara ulaşabilen bu papağan türünün kökenleri Orta Amerika coğrafyasına dayanmaktadır. 50 yıllık bir yaşam süresine sahip olan bu papağanlar sebze, meyve gibi besinlerle de beslenebilmektedir.

Kırmızı Ara Papağanları

Tropikal bölgelerde yaşamayı sevmesi sebebiyle, evde bakımı diğer türlere göre daha zor olan bu papağanların yaklaşık ömürleri 60 yıla kadar ulaşabilmektedir. Ötüş esnasında çıkardıkları yüksek sesle de dikkat çeken bu tür, iyi eğitilmesi halinde çok sayıda kelime öğrenebilmektedir.

Afrika Gri Papağanları

Jako papağanı olarak da isimlendirilen bu papağan türü, evde en çok beslenen papağanlar arasında yer almaktadır. Son derece nazik ve uysal bir karaktere sahip olan bu tür, konuşmayı diğer papağanlara göre çok daha hızlı öğrenebilmektedir.

Goffin Kakadu Papağanı

Uysal bir yapıya sahip olan bu tür uysal, sevecen ve tatlı bir karaktere sahiptir. Ana vatanı Endonezya olan bu papağanın ortalama yaşam süresi ise yaklaşık 50 yıldır.

Cennet Papağanı

Aşk kuşu olarak da bilinen bu tür, Afrika ve Madagaskar kıtasına özgü bir papağan türü olarak dikkat çekmektedir. Oldukça enerjik bir karaktere sahip olan bu papağanların yaşam süreleri ise yaklaşık 15 yıldır.

Muhabbet Kuşları

Papağanlar familyasının bir üyesi olan muhabbet kuşları, en çok bilinen ve evde beslenen kuşlar arasında ilk sırada yer almaktadır. Farklı renk tonlarına sahip olabilen bu türün evde bakılması ise oldukça kolaydır.

Tüm bunlara ek olarak Amazon papağanları, Rozella papağanları, Geveze Lori papağanları ve Senegal papağanları öne çıkan papağan türleri arasında yer almaktadır.

Sultan Papağanı Türleri

Sultan papağanı türleri dış görünüşlerine göre sınıflandırılmakta ve bu şekilde belirlenen 27 farklı sultan papağanı türü olduğu bilinmektedir. Bu 27 farkı türün 8’i sadece Avusturalya’da yaşarken; 8’i ise evlerde beslenebilmektedir. Evlerde beslenen bu 8 Sultan papağanı şu şekildedir:

  • Albino Sultan Papağanı
  • Tarçın Sultan Papağanı
  • Limon Sultan Papağanı
  • Gri Sultan Papağanı
  • İnci Sultan Papağanı
  • Alaca Sultan Papağanı
  • Gümüş Sultan Papağanı
  • Beyaz Yüz Sultan Papağanı

Küçük Papağan Türleri

Muhabbet kuşları, Sultan papağanı, Forpus papağanı, Cennet papağanı ve Yeşil Yanaklı Konur papağanı; küçük papağan türleri arasında yer almaktadır.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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