Papara'dan hesaplara bloke

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında TMSF'nin kayyum olarak atandığı Papara, kullanıcılarının hesaplarını bloke etti.

Papara'dan kullanıcılara gönderilen mailde, "Papara olarak, tüm kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak ve finansal sistemin şeffaflığını korumak üzere ekiplerimiz inceleme süreci başlattı. Kontrol süreci boyunca hesabına giriş yapmaya devam edebilirsin ancak geçici olarak bakiyeni kullanamayacak, hesabında işlemler yapamayacaksın. İnceleme sürecini hızlıca tamamlayarak hesabına erişimin hakkında seni en kısa sürede bilgilendireceğiz." ifadelerine yer verildi.

Bu blokenin koyulduğu kullanıcılardan birinin bloke sebebini sorması üzerine şu cevap verildi:

"Merhaba,

Yapılan bu inceleme genel bir uygulama olup kişisel değildir. Anlayışınız için teşekkür ederim.

İnceleme sürecini hızlıca tamamlayıp en kısa sürede hesabınızın durumuna ilişkin sizi bilgilendireceğiz.

Anlayışınız için teşekkür ederiz."

Yasa dışı bahis trafiğine ön ayak olduğu iddiasıyla Papara isimli ödeme kuruluşunun sahibi Ahmet Faruk Karslı'nın da arasında olduğu 14 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 8 şirkete de el koyularak kayyum atanmasına karar verilmişti.