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Resmi Twitter hesabından başkan adaylığı açıklamasını yapan Chilavert'in paylaşımında 'CHILA Presidente 2023' ibaresi yer alırken, "Paraguaylı olmaktan gurur duyuyorum" cümlesi de yazıyor.

Brezilyalı efsane kaleci Rogerio Ceni'den sonra dünyanın en çok gol atan ikinci kalecisi Chilavert'in kariyerinde toplam 66 gol bulunuyor. Paraguaylı eski kaleci ayrıca dünyada hattrick yapan tek kaleci.

2003 yılında Arjantin'in Velez takımında oyarken emekli olan 55 yaşındaki Chilavert, Paraguay'ın ABC gazetesinin haberine göre bu kararı yeni almadı. Habere göre Chilavert aylar öncesinden Arjantinli gazetecilere "Başkanlığı göz ardı etmiyorum" cevabını vermiş ve Başkan olmanın gururunu yaşayacağını eklemişti.

2018 yılındaki başkanlık seçimlerinde yarışı Muhafazakar Mario Abdo Benítez kazanmıştı. Bir sonraki seçim 2023 yılında.

— José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) December 24, 2020

Chilavert'in başkanlık yarışı futbol dünyası için bir ilk değil. İngiltere’nin Chelsea ve Manchester City, Fransa'nın da Marsilya takımlarında top koşturan Liberyalı George Weah de 22 Ocak 2018'de Liberya Devlet Başkanı seçilmişti.